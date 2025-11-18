जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक टीवी चैनल से विशेष बातचीत के दौरान जहां आतंकी डॉ. उमर को एक भटका हुआ नौजवान बताया है। जिसके बाद सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही चर्चाओं को दौर शुरू हो गया। बाद में इमरान मसूद सफाई देते भी नजर आए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इमरान मसूद के भटका नौजवान बयान को लेकर टीवी एंकर ने इमरान मसूद से जब पूछा गया कि उन्होंने डाक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान क्यों कहा? तब इमरान मसूद आधी अधूरी बात का मुद्दा बनाने की बात कहते नजर आए। इमरान मसूद ने कहा कि वह आतंकी को आतंकी से भी ज्यादा खराब शब्द कहने को तैयार है, वह अपने आप को शहीद बता रहा है, आतंकी शहीद कैसे हो सकता है। वैसे भी वह इस्लाम की बदनामी कर रहा है तथा खुदकशी को शहादत बता रहा है और बेगुनाहों को मार रहा है।

इस्लाम में खुदकशी हराम है, आतंकी का एक ही इलाज है गोली। उन्होंने कहा कि वतन से गद्दारी किसी हाल में जायज नहीं है मैं तो अभी भी कह रहा हूं की भटका हुआ तो वह है ही तभी तो ऐसे कृत्य कर रहा है। वतन से गद्दारी इस्लाम का ना तो हिस्सा है तथा न ही जायज है।