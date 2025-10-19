Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    3.50 लाख में किया था बच्चे का सौदा, बीएएमएस डाक्टर समेत छह गिरफ्तार...बच्चा भी बरामद

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    Saharanpur News : सहारनपुर पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक बच्चे को 3.50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इस मामले में एक बीएएमएस डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस हिरासत में बच्चा चोरी के आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस ने कोर्ट रोड पुल से करीब पांच दिन पहले बच्चा चोरी करने के मामले में छह आरोपितों को गिरफ्तार कर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। आरोपितों ने मिलकर उत्तराखंड के रुड़की में एक दंपती को बच्चा बेचने का 3.50 लाख रुपये में सौदा किया था। इस खेल में मुख्य आरोपित बीएएमएस डाक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक साल का बालक और 1350 रुपये की नकदी बरामद हुई है।
    14 अक्टूबर को खलासी लाइन निवासी खानाबदोश परिवार के सदस्य कृष ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर देते हुए बताया कि वह परिवार के साथ कोर्ट रोड पुल पर सो रहा था। रात में उनका एक वर्षीय बच्चा किसी ने चोरी कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस लाइंस स्थित सभागार में एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि इसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। मामले में सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। एसएसपी ने बताया कि रविवार को खलासी लाइन रेलवे खंडर के पास से बीएएमएस डा. गोपाल पुत्र मोहल्हड़ निवासी जगहैती गुर्जर कोतवाली नकुड़, उसके पुत्र अंकुश, सलमान पुत्र शौकत निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर, प्रीति पत्नी विजय पाल निवासी मातागढ़ कोतवाली मंडी, दीपा पत्नी मनीष निवासी ग्राम भूलनी थाना फतेहपुर, नैना पत्नी मोनू कुमार निवासी मोहल्ला भगतो वाला गली गांव झबरेड़ा रुड़की जनपद हरिद्वार और नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार किया है।
    डाक्टर गोपाल ने बच्चा चोरी करने के लिए सलमान और नाबालिग को अपने साथ लगा लिया था। डाक्टर ने इस काम के लिए आरोपितों को पचास हजार रुपये देने का वादा भी किया था। आरोपितों ने 14 अक्टूबर रात करीब तीन बजे सलमान और नाबालिग आरोपित ने बच्चे को चोरी कर लिया था। इसके पश्चात डाक्टर की बाइक पर बैठकर फरार हो गए थे। आरोपितों ने रुड़की निवासी दंपती से 3.50 लाख रुपये में बच्चा बेचने का सौदा किया था। आरोपित रुड़की के रहने वाले सोनू की नैना बहन है। जिसने बच्चा खरीदने के लिए सौदा किया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर स्वजन के सिपुर्द कर दिया है। आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें