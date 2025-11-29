झोलाछाप ने इंजेक्शन लगाया और बच्चे की हो गई मौत... चिकित्सकीय लापरवाही नहीं, बल्कि हत्या है

संवाद सहयोगी, जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। झोलाछाप द्वारा इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद एक बच्चे की मौत के मामले को अदालत ने केवल चिकित्सकीय लापरवाही नहीं, बल्कि हत्या का अपराध माना है। एसीजेएम परविंद्र सिंह ने पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

मामला छह माह पुराना है। कोतवाली क्षेत्र के गांव जड़ौदा जट्ट निवासी कोमल पत्नी विनोद शर्मा ने एसीजेएम के समक्ष वाद दायर कर बताया कि 21 अप्रैल 2025 को उसके बेटे उपलक्ष्य के पेट में अचानक दर्द हुआ। उपचार के लिए उसने गांव में क्लीनिक चलाने वाले झोलाछाप इमरान को बुलाया। आरोप है कि उसने बच्चे को दो इंजेक्शन लगाए, जिसके कुछ समय बाद बच्चे के हाथ-पैर नीले पड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई।