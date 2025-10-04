सांसद चंद्रशेखर को महिला ने क्या कह दिया जो विधानसभा अध्यक्ष का हो गया माथा गर्म? कराई रिपोर्ट दर्ज
आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप में फतेहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बेहट विधानसभा अध्यक्ष विनोद पगवाल ने उर्मिला नामक महिला पर सोशल मीडिया के माध्यम से सांसद की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, छुटमलपुर (सहारनपुर)। आजाद समाज पार्टी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए आसपा के बेहट विधानसभा अध्यक्ष विनोद पगवाल की तरफ से थाना फतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
रिपोर्ट में उर्मिला नाम की महिला को आरोपित करते हुए कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी जारी कर सांसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष है।
विधानसभा अध्यक्ष विनोद पेगवाल, विधिक सलाहकार संदीप कांबोज व नितिन बंसल आदि ने कहा कि सांसद चन्द्रशेखर आजाद बहुजन समाज के गौरव हैं। उनके ऊपर इस तरह की ओछी मानसिकता के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। थाना अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
