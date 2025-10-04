Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांसद चंद्रशेखर को महिला ने क्या कह दिया जो विधानसभा अध्यक्ष का हो गया माथा गर्म? कराई रिपोर्ट दर्ज

    By Praveen Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप में फतेहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बेहट विधानसभा अध्यक्ष विनोद पगवाल ने उर्मिला नामक महिला पर सोशल मीडिया के माध्यम से सांसद की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ बयानबाजी करने पर रिपोर्ट दर्ज

    संवाद सूत्र, छुटमलपुर (सहारनपुर)। आजाद समाज पार्टी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए आसपा के बेहट विधानसभा अध्यक्ष विनोद पगवाल की तरफ से थाना फतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट में उर्मिला नाम की महिला को आरोपित करते हुए कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी जारी कर सांसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष है।

    विधानसभा अध्यक्ष विनोद पेगवाल, विधिक सलाहकार संदीप कांबोज व नितिन बंसल आदि ने कहा कि सांसद चन्द्रशेखर आजाद बहुजन समाज के गौरव हैं। उनके ऊपर इस तरह की ओछी मानसिकता के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। थाना अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।