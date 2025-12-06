Language
    शत्रु संपत्ति पर कब्जा: दारुल उलूम के शूरा सदस्य अंजर हुसैन और उनके बेटों समेत तीन पर मुकदमा

    By Praveen Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:30 AM (IST)

    देवबंद में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पुलिस ने दारुल उलूम के शूरा सदस्य अंजर हुसैन और उनके बेटों समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण देवबंद। छत्तीस साल पहले पाकिस्तान चले गए परिवार की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर दारुल उलूम की मजलिस ए शूरा के सदस्य और उनके पुत्र समेत तीन लोगों पर शत्रु संपत्ति अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

    शत्रु संपत्ति पर कब्जे के मामले में हुई कार्रवाई, परिवार के ही एक सदस्य ने कराया मामला दर्ज


    किला मोहल्ला निवासी सैयद आरिफ हुसैन ने एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि सालेह खातून नामक महिला वर्ष 1989 में पाकिस्तान चली गई थीं और वहीं रहने लगीं। इसी का फायदा उठाकर सैयद अंजर हुसैन, उनके बेटे सैयद मोहम्मद तैयब और एक एक अन्य व्यक्ति सलमान खान ने वर्ष 2012 में पाकिस्तान से कुछ दिनों की वीजा पर देवबंद आई सालेह खातून की बेटी इरम अहसन से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। आरिफ हुसैन ने यह भी बताया कि उक्त संपत्ति शत्रु संपत्ति है और इस पर पाकिस्तान में रह रहे सालेह खातून के बेटे सैयद अरशद हुसैन के नाम से बिजली कनेक्शन चला आ रहा है।


    शूरा सदस्य बोले, रंजिश के तहत फंसाया जा रहा, मुकदमे के बारे में नहीं जानकारी

    एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने 29 नवंबर को परिवार के ही सदस्य आरिफ हुसैन पुत्र सैयद अकील हुसैन की तहरीर पर सैयद अंजर हुसैन, सैयद मोहम्मद तैयब और सलमान खान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी अमरपाल शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। वहीं, दारुल उलूम के शूरा सदस्य अंजर हुसैन मियां का कहना है कि रंजिश के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे है। अभी उन्हें मुकदमे के संबंध में जानकारी तक नहीं है।



    बजरंग दल नेता ने भी उठाया था मामला


    शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पूर्व में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने भी की थी। एसएसपी आशीष तिवारी से की शिकायत में विकास त्यागी ने बताया था कि नगर के मुहल्ला किला में मकान नंबर 288 अभिलेखों में शत्रु संपत्ति है। जो कि पाकिस्तान जा चुकी महिला के नाम पर दर्ज है। इस पर अवैध मदरसे का संचालन भी हो रहा है। विकास के मुताबिक मामले में एसएसपी ने जांच कराई थी और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।