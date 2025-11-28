कार को 'टिन का डिब्बा' कहने पर बवाल, बोनट पर युवक को लटकाकर कार सवारों ने एक किलोमीटर तक दौड़ाई कार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में बाइक सवार युवक और कार की टक्कर हो गई। जिसके बाद कार से कुछ युवक उतरे और बाइक सवार से गाली-गलौज करने लगे। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने कार को टिन का डिब्बा कह दिया। इस पर कार में सवार दो युवकों का गुस्सा भड़क गया।

आरोपितों ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की। सामने खड़े बाइक सवार युवक को बोनट पर लटकाते हुए कार को दौड़ा दिया। करीब एक किलोमीटर तक युवक को बोनट पर दौड़ाया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

कार को टीन का डिब्बा कहने पर हुआ विवाद पुलिस के अनुसार, पहले कार और बाइक के बीच साइड देने को लेकर विवाद हुआ। कार सवार युवक सड़क पर बाइक सवार को साइड नहीं दे रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने नाराज होकर कार को टीन का डिब्बा कह दिया। इस बात से कार में बैठे युवक ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की।

देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने बाइक सवार युवक को कार के बोनट पर लटका कर कार को करीब एक किलोमीटर तक दौड़ाया। युवक चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपितों ने कार नहीं रोकी।

बाद में कुछ वाहन चालकों ने कार को करीब एक किलोमीटर दूरी पर रूकवाया। बाद में आरोपित युवक को सड़क पर छोड़कर भाग निकले। इस घटनाक्रम का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित किया। इसके बाद पुलिस में खलबली मच गई।