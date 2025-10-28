चार किलोमीटर तक कार के बोनट पर लटका रहा चालक, पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर रेलवे क्रासिंग पर दो कार की भिडंत के बाद चालकों में विवाद खड़ा हो गया। मेरठ के सरधना निवासी कार कार चालक ने दूसरी कार में सवार युवकों ने बोनट पर करीब चार किलोमीटर तक दौड़ाया। पुलिस का पीछा करने पर भी आरोपितों ने कार तक नहीं रोकी। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना सोमवार की है। रामपुर रेलवे क्रासिंग पर कार की भिडंत हो गई। मेरठ के सरधना निवासी चालक मोहसिन भड़क गया। दूसरी कार में सवार कुछ युवकों से विवाद हाे गया। युवकों से मोहसिन की बहस होने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार में सवार कुछ युवकों की गलती बताई, जिसके बाद युवकों का गुस्सा भड़क गया और वह जाने लगे।