चार किलोमीटर तक कार के बोनट पर लटका रहा चालक, पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया
सहारनपुर में रामपुर रेलवे क्रॉसिंग पर दो कारों की टक्कर के बाद चालकों में विवाद हो गया। मेरठ के सरधना निवासी एक चालक को दूसरी कार में सवार युवकों ने बोनट पर चार किलोमीटर तक दौड़ाया। पुलिस ने पीछा करके आरोपितों को हिरासत में ले लिया।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर रेलवे क्रासिंग पर दो कार की भिडंत के बाद चालकों में विवाद खड़ा हो गया। मेरठ के सरधना निवासी कार कार चालक ने दूसरी कार में सवार युवकों ने बोनट पर करीब चार किलोमीटर तक दौड़ाया। पुलिस का पीछा करने पर भी आरोपितों ने कार तक नहीं रोकी। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया है।
घटना सोमवार की है। रामपुर रेलवे क्रासिंग पर कार की भिडंत हो गई। मेरठ के सरधना निवासी चालक मोहसिन भड़क गया। दूसरी कार में सवार कुछ युवकों से विवाद हाे गया। युवकों से मोहसिन की बहस होने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार में सवार कुछ युवकों की गलती बताई, जिसके बाद युवकों का गुस्सा भड़क गया और वह जाने लगे।
मोहसीन कार के बोनट पकड़कर खड़ा हो गया। इस दौरान कार में सवार युवकों ने स्पीड दे दी। जिसके बाद मोहसिन कार के बोनट पर लटक गया। कार सवार चालकों ने कार को स्पीड से भाग ली।
मोहसिन बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। कार जब आगे चौराहे से निकली तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार का पीछा किया। करीब चार किलोमीटर बाद आरोपितों को पकड़ा।
