कैंसर से लड़कर भी जो जिंदा रही...सिस्टम ने उसे कागजों में 'मार' डाला, प्रशासन को अब अपना दर्द सुना रही एक वृद्धा

संवाद सूत्र जागरण, गंगोह (सहारनपुर)। गंगोह क्षेत्र के गांव गांधीनगर में प्रशासन की लापरवाही के चलते एक वृद्धा खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटक रही है। यही नहीं, कैंसर से पीड़ित वृद्धा का राशन कार्ड भी काट दिया गया है। अब दंपती के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है।

मामला गंगोह देहात के ग्राम गांधीनगर का है। यहां श्याम कौर पत्नी सीताराम (70) दंपती रहता है। जिनकी केवल एक लड़की है, जिसकी शादी हो चुकी है। श्याम को कैंसर है, वहीं सीताराम भी काफी बीमार रहते हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। राशन कार्ड से राशन आता था तो किसी तरह इनका गुजर बसर चल रहा था। बताया कि करीब दो साल पूर्व उनका राशन कार्ड खत्म कर दिया गया। उन्होंने राशन डीलर, ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों से राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

परेशान होकर दंपती ने राशन कार्ड की डिटेल निकलवाई तो उन्हें पता चला कि उन्हें तो मृत दर्शा दिया गया है, जबकि वे जीवित हैं। यह सुनकर दंपती के होश उड़ गए। पूर्ति निरीक्षक विभाग ने एक जिंदा बुजुर्ग को मृत दिखाकर उसके राशन कार्ड से नाम हटा दिया. जिसके बाद अब वो ख़ुद के जिंदा होने का सबूत देते हुए अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, ताकि उसे राशन मिल सके। नियमों के मुताबिक किसी मृत का नाम हटाने के लिए मृतक का मृत प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है।