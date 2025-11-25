कैग के ऑडिट ऑफिसर ने पेश की मिसाल, एक रुपया और नारियल लेकर की शादी
भारी दीनदारपुर गांव के रजनीश नागर, जो वर्तमान में नागपुर में कैग में ऑडिट ऑफिसर हैं, ने अपनी शादी में दहेज को पूरी तरह नकारते हुए सराहनीय उदाहरण पेश किया। उन्होंने गाजियाबाद निवासी रेलवे इंजीनियर मनीषा से विवाह किया और वधु पक्ष द्वारा दिए गए लाखों रुपये के दहेज को सम्मानपूर्वक लौटा दिया। रजनीश ने शगुन के रूप में केवल एक रुपये
संवाद सूत्र नानौता। कस्बे के भारी दीनदारपुर गांव के रजनीश नागर (जो फिलहाल कैग में आडिट आफिसर हैं और नागपुर में पोस्टेड हैं) ने अपनी शादी में दहेज की कुप्रथा को सिरे से नकारते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की है।
दो दिन पूर्व गाजियाबाद निवासी रेलवे इंजीनियर मनीषा के साथ हुए विवाह में वधु पक्ष से मिले लाखों रुपये का दहेज सम्मानपूर्वक लौटाते हुए शगुन के तौर पर सिर्फ एक रुपया और एक नारियल स्वीकार किया।
उनके पिता रणजीत सिंह भी पूरी तरह सहमत थे और दामाद की दृढ़ इच्छा देखकर मनीषा के पिता भंवर सिंह ने भी बिना दहेज शादी को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।