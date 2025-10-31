यूपी के इस जिले में बस में उतरा एचटी करंट, बस रुकते ही हुआ यह सब...और फिर

संवाद सूत्र, जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। सुल्तानपुर-फिरोजाबाद मार्ग पर बरातियों को लेने जा रही खाली यात्री बस की छत के ऊपर लगे पाइपों से हाईटेंशन लाइन का तार छू गया। इससे बस में करंट दौड़ गया। चालक के बस रोकते ही नीचे उतर रहे कंडक्टर की करंट से मौत हो गई। गनीमत रही कि बस चालक अपनी सीट पर बैठा रहा, जिससे उसकी जान बच गई।

चिलकाना-सहारनपुर बस यूनियन की यात्री बस गुरुवार सुबह ग्राम फिरोजाबाद से बरात लाने-ले जाने के लिए बुक की गई थी। चालक इंद्रपाल उर्फ लीलू और परिचालक शाह हारून बस लेकर बरातियों को लेने जा रहे थे। जैसे ही बस पाजबांगर तिराहे के पास पहुंची तो वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार बस की छत से छू गया। इससे बस में करंट दौड़ गया।

बिजली का तार टच होने का अहसास होते ही चालक ने बस रोक दी। बस रुकने के बाद जैसे ही परिचालक शाह हारुन निवासी मुहल्ला गढ़ी चिलकाना ने गेट खोलकर नीचे उतरने के लिए पैर सड़क पर रखा, वह अर्थिंग मिलते ही करंट की चपेट में आकर झुलस गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन बिना किसी कार्रवाई के हारुन का शव घर ले गए। ज