Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में बस में उतरा एचटी करंट, बस रुकते ही हुआ यह सब...और फिर

    By Manish Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    सुल्तानपुर-फिरोजाबाद मार्ग पर बरातियों को लेने जा रही खाली यात्री बस की छत के ऊपर लगे पाइपों से हाईटेंशन लाइन का तार छू गया। इससे बस में करंट दौड़ गया। चालक के बस रोकते ही नीचे उतर रहे कंडक्टर की करंट से मौत हो गई। गनीमत रही कि बस चालक अपनी सीट पर बैठा रहा, जिससे उसकी जान बच गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुल्तानपुर फिरोजाबाद मार्ग पर यात्री बस की छत को छू रहा एचटी लाइन का तार। सौ. राहगीर

    संवाद सूत्र, जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। सुल्तानपुर-फिरोजाबाद मार्ग पर बरातियों को लेने जा रही खाली यात्री बस की छत के ऊपर लगे पाइपों से हाईटेंशन लाइन का तार छू गया। इससे बस में करंट दौड़ गया। चालक के बस रोकते ही नीचे उतर रहे कंडक्टर की करंट से मौत हो गई। गनीमत रही कि बस चालक अपनी सीट पर बैठा रहा, जिससे उसकी जान बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिलकाना-सहारनपुर बस यूनियन की यात्री बस गुरुवार सुबह ग्राम फिरोजाबाद से बरात लाने-ले जाने के लिए बुक की गई थी। चालक इंद्रपाल उर्फ लीलू और परिचालक शाह हारून बस लेकर बरातियों को लेने जा रहे थे। जैसे ही बस पाजबांगर तिराहे के पास पहुंची तो वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार बस की छत से छू गया। इससे बस में करंट दौड़ गया।

    बिजली का तार टच होने का अहसास होते ही चालक ने बस रोक दी। बस रुकने के बाद जैसे ही परिचालक शाह हारुन निवासी मुहल्ला गढ़ी चिलकाना ने गेट खोलकर नीचे उतरने के लिए पैर सड़क पर रखा, वह अर्थिंग मिलते ही करंट की चपेट में आकर झुलस गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन बिना किसी कार्रवाई के हारुन का शव घर ले गए। ज

    ब इस संबंध में एसडीओ चिलकाना पीसी सागर से बात की गई तो उन्होंने बिजली की लाइन को मानकों के अनुरूप बताते हुए कहा कि हादसे का कारण बस की ऊंचाई ज्यादा होना या कुछ और हो सकता है।

    पांच बेटे और एक बेटी का पिता था हारुन

    करंट की चपेट में आए हारुन के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पूरा परिवार मजदूरी कर गुजर बसर करता है। स्वजन ने बताया कि हारून के पांच बेटे और एक बेटी है। तीन बेटों और बेटी की शादी हो चुकी है। दो बेटे अविवाहित हैं। तीनों बड़े बेटे केरल में मजदूरी करते हैं। स्वजन ने बताया कि शुक्रवार सुबह शव को सिपुर्दे खाक किया जाएगा।