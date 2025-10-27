Language
    छोटे भाई ने बड़े भाई से नशे के लिए रुपये मांगे थे... बात इतनी बढ़ गई कि

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    बिहार में एक नशेड़ी बड़े भाई ने छोटे भाई से नशे के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। छोटा भाई गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना नशे की लत के कारण हुई।

    Hero Image

    पुलिस की हिरासत में गोली चलाने का आरोपित फैजान। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी में नशे के रुपये मांगने को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। गुस्से में आए बड़े भाई ने छोटे भाई को तमंचे से गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी ली। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी फैजान का छोटा भाई मोहसिन नशा करता है। वह कामकाज भी नहीं करता है। नशे के लिए घर से रुपये ले जाता है। परिवार के लोगों ने जब रुपये देने से इन्कार कर दिया तो उसने घर में झगड़ना शुरू कर दिया। कई दिन से घर में विवाद चला आ रहा था। शनिवार रात को मोहसिन ने अपने बड़े भाई फैजान से रुपये मांगे।

    बड़े भाई ने रुपये देने से इंकार कर दिया तो वह मारपीट करने लगा। इसी दौरान रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर बड़े भाई ने घर में रखा तमंचा निकाल लिया। परिवार के अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव कराया, लेकिन गुस्से में आए बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोली चला दी। हाथ में गोली लगने से छोटा भाई घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी ली। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित फैजान को गिरफ्तार कर लिया।
    विनय शर्मा, प्रभारी थाना फतेहपुर का कहना है कि उक्त मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपित फैजान को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।