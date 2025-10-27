छोटे भाई ने बड़े भाई से नशे के लिए रुपये मांगे थे... बात इतनी बढ़ गई कि

संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी में नशे के रुपये मांगने को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। गुस्से में आए बड़े भाई ने छोटे भाई को तमंचे से गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी ली। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी फैजान का छोटा भाई मोहसिन नशा करता है। वह कामकाज भी नहीं करता है। नशे के लिए घर से रुपये ले जाता है। परिवार के लोगों ने जब रुपये देने से इन्कार कर दिया तो उसने घर में झगड़ना शुरू कर दिया। कई दिन से घर में विवाद चला आ रहा था। शनिवार रात को मोहसिन ने अपने बड़े भाई फैजान से रुपये मांगे।