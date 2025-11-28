Language
    फ्रिज से निकालकर बीयर पी, सिगरेट के छल्ले उड़ाए...और फिर लाखों का सामान ले उड़े चोर

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    सहारनपुर में चोरों ने एक घर में घुसकर अनोखा कारनामा किया। उन्होंने पहले फ्रिज से बीयर पी, सिगरेट जलाई और फिर लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है।

    अहमद बाग में चोरी के बाद घर में बिखरा पड़ा सामान। सौ. स्वयं

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाना क्षेत्र के अहमद बाग पाश कालोनी में चोरों ने एक कारोबारी और सेवानिवृत्त बैंककर्मी के मकान को निशाना बनाया। चोर दीवार फांदकर मकान के अंदर घुसे, जहां उन्होंने पहले फ्रिज से बीयर पी और फिर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये की नकदी चोरी कर ली। चोरों ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए।

    सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस को मकान के अंदर बीयर की बोतल और कुछ सिगरेट के छल्ले मिले हैं। कोतवाली सदर बाजार थानाक्षेत्र के अहमद बाग कालोनी निवासी जसबीर सिंह बत्रा एक ट्रेडिंग कारोबारी हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके मकान के नजदीक उनके भाई हरचरण सिंह का मकान है, जो पंजाब एंड सिंध बैंक से सेवानिवृत्त हैं। दोनों भाइयों का परिवार मंगलवार को पंजाब के लुधियाना और दिल्ली में एक शादी समारोह में गया था। इस दौरान मकान का ताला लगा था।

    मंगलवार रात को चोर दीवार फांदकर मकान के अंदर घुस गए। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। बुधवार को जब परिवार वापस लौटा, तो मकान में सामान बिखरा हुआ था, जबकि बाहर गेट पर ताले लगे हुए थे। जसबीर सिंह ने बताया कि चोर घर का ताला तोड़कर दीवार फांदकर अंदर घुसे और नकदी समेत लाखों रुपये के गहने ले गए। मंदिर के दान पात्र में रखे आठ हजार रुपये भी चोरी कर लिए। हरचरण सिंह के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर साथ ले गए।

    शहर में बढ़ रहीं चोरी की घटनाएं
    शहर में पुलिस का सख्त पहरा होने के बावजूद चोर सक्रिय हैं। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। मकान, दुकान और वाहन तक सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस की गश्त बढ़ाने के बावजूद चोर खुलेआम वारदात कर रहे हैं।

    जल्द घटना का राजफाश किया जाएगा
    बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा। चोरी में कितने रुपयों का माल गया है, इसका आंकलन किया जा रहा है। व्योम बिंदल, एसपी सिटी