सहारनपुर, एएनआई। भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी-कांशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के देवबंद में हुए हमले में बाल-बाल बचे हैं। हमले को लेकर चंद्रशेखर ने बताया, ''मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी, कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है।''

आजाद समाज पार्टी-कांशी राम के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद के काफिले पर हमले की घटना पर एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया क‍ि गोली पेट को छूकर निकली है। वे अभी ठीक हैं, डॉक्टर ने बताया है कि उनकी स्थिति सामान्य है। उन्‍होंने बताया क‍ि घटना देवबंद क्षेत्र में हुई है। पुल‍िस इसकी गहनता से जांच करेगी, उचित कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH | "I don't remember well but my people identified them. Their car went towards Saharanpur. We took a U-Turn. Five of us, including my younger brother, were in the car when the incident occurred..," says Bhim Army leader and Aazad Samaj Party - Kanshi Ram chief, Chandra… pic.twitter.com/MLeVR8poaN