Saharanpur News: चंद्रशेखर के हमलावरों की जेल में पिटाई वाली बात निकली सही, बंदी रक्षकों के खिलाफ एक्शन

चंद्रशेखर के हमलावरों की जेल में पिटाई वाली बात निकली सही

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चार युवकों को दो दिन पहले जेल में पीटा गया था। परिजनों की शिकायत पर इस मामले में जांच की गई तो पीटने वाली बात सही मिली और जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं जनकपुरी थाने में दोनों बंदी रक्षकों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जेल अधीक्षक ने दोनों की जांच भी बैठा ही है। बता दें कि देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणखंडी निवासी विक्की उर्फ विकास, प्रशांत, ललित और हरियाणा के करनाल के गांव गोदर निवासी विक्की उर्फ विकास पर आरोप है कि उन्होंने चंद्रशेखर पर हमला किया है। जिसमें चंद्रशेखर घायल हो गए थे। इसी आरोप में चारों युवक जिला कारागार सहारनपुर में बंद है। बुधवार को चारों युवकों के परिजनों ने एसएसपी और जिलाधिकारी को एक शिकायत दी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिस दिन चारों युवक जेल में गए, उसी दिन जेल के दो बंदी रक्षक नरेश कुमार और कर्मवीर ने चारों युवकों के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद इस मामले की जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने डिप्टी जेलर से जांच कराई। जांच में मामला सही पाया गया। जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने बताया कि दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और उनकी विभागीय जांच भी बैठा दी है। वही, जनकपुरी थाना प्रभारी सनुज यादव ने बताया कि चारों युवकों के एक परिजन की तरफ से बंदी रक्षकों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया हैं। जिसकी जांच की जा रही हैं। पूर्व विधायक ने डीजी जेल को लिखा था पत्र देवबंद क्षेत्र से पूर्व विधायक एवम भाजपा नेत्री शशि बाला पुंडीर ने इस मामले में डीजी जेल को पत्र लिखा था। जिसके बाद जांच शुरू हुई थी। इसके बाद ही जेल अधीक्षक ने कारवाई की हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava