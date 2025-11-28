यूपी में इन लोगों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड का सीधा लाभ, एक महीने का विशेष अभियान शुरू

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है।अभियान मेे 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के साथ ही छूटे परिवार के सदस्यों के कार्ड बनाने पर जोर रहेगा।जिले के 16.45 लाख से अधिक आयुष्मान कार्डधारकों में 70 और इससे अधिक आयुवर्ग वाले लाभार्थियों की संख्या 37 हजार 377 है।

गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान योजना वरदान रही है।योजना मे यहां 29 सरकारी और आयुष्मान के पैनल में शामिल 76 अस्पतालों में मरीजों को विभिन्न बीमारियों का उपचार निश्शुल्क मिलता है।जिले में आयुष्मान लाभार्थी परिवार तीन लाख 63 हजार 580 है जिनमें 16 लाख 45 हजार 445 लाभार्थी है।

इनमें 70 और इससे अधिक आयुवर्ग वाले लाभार्थियों की संख्या 37 हजार 377 है।प्रदेश में अक्टूबर में आयुष्मान कार्ड रैंक में जिले की एक रैंक रही है।उपचार में तीन, अंत्योदय आयुष्मान कार्ड में तीन तथा श्रमिक पंजीकरण कार्ड में एक रैंक रही है।दो लाख 64 हजार 929 मरीजों को योजना के अंतर्गत उपचार मिला है। जिले के 107 अस्पताल में 29 सरकारी और 78 निजी अस्पताल है।