अरशद मदनी बोले- अमेरिका-इजराइल के चुनाव नतीजे धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों के लिए सबक

संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अमेरिका-इजराइल के हालिया चुनावी नतीजे नफरत, धार्मिक कट्टरता और विभाजन की राजनीति करने वाली ताकतों के लिए बड़ा सबक है। यह इस बात का संकेत है कि ताकत के बल पर जुल्म को हमेशा कायम नहीं रखा जा सकता है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इजराइल के चुनावी नतीजों में गाजा के हालात को लेकर जनता की नाराजगी का संदेश दिखा है। फिलिस्तीन के गाजा में बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों की मौत, बस्तियों की तबाही, भूख और बेघर होने के हालात ने दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को झकझोरा। इसी का परिणाम है कि वहां नफरती ताकतें हार गईं।