दारुल उलूम आएंगे अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी, सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता का पहला दौरा

संवाद सहयोगी, जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी सात दिवसीय यात्रा पर आए भारत में हैं। यात्रा के दौरान वह दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा करेंगे। वह 11 अक्टूबर को दारुल उलूम पहुंचेंगे और यहां पांच घंटे रुकेंगे।

तालिबान नेतृत्व देवबंद को मानता है धार्मिक परंपरा का स्रोत

तालिबान नेतृत्व देवबंद को धार्मिक परंपरा का स्रोत मानता है। मुत्ताकी का देवबंद आना तालिबान की वैचारिक जड़ों को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद कोई वरिष्ठ तालिबानी नेता दारुल उलूम आएगा। मुत्ताकी देवबंद में दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत अन्य जिम्मेदारों से मुलाकात और संस्था का भ्रमण करेंगे। मोहतमिम ने विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी के दौरे की पुष्टि की। 11 अक्टूबर को विदेश मंत्री सुबह 10:30 बजे सड़क मार्ग से दारुल उलूम पहुंचेंगे।

दारुल उलूम के छात्र स्वागत में करेंगे कार्यक्रम

दारुल उलूम के अलावा यहां के अन्य मदरसों में अफगानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुत्ताकी के स्वागत में दारुल उलूम की नवनिर्मित लाईब्रेरी में छात्रों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहां वह मदरसा छात्रों से भी संवाद करेंगे। मुत्ताकी के साथ अफगान सरकार के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।