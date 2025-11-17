Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दो दिन रद रहेगी अंबाला-सहारनपुर पैसेंजर

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    17 व 18 नवंबर दो दिन रद रहेगी अंबाला-सहारनपुर पैसेंजर (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे ने अंबाला से सहारनपुर के बीच स्थित सरसावा पिलखनी की डाउन लाइन पर सुधार कार्य के चलते दो दिन कई घंटों का ब्लाक लिया गया है। पहले दिन पांच व दूसरे दिन साढ़े चार घंटे के ब्लाक के चलते जहां अंबाला सहारनपुर पैसेंजर दो दिन कैंसिल रहेगी।

    अंबाला रेल डिविजन के अनुसार सोमवार (आज) को सरसावा पिलखनी में डाउन लाइन पर दोपहर 12:45 से शाम 5:45 बजे तक ब्लाक रहने के साथ ही रेलवे द्वारा लाइन सुधार कार्य कराया जाएगा। प्रथम दिन गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर पूणिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस, 15064 चंडीगढ़ रामनगर एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित होगा। दूसरे दिन 18 नवंबर मंगलवार को इसी लाइन पर दोपहर 1:15 से शाम 5:45 बजे तक ब्लाक रहेगा तथा गाड़ी संख्या 14717 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस, 22446 अमृतसर कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट प्रभावित रहेगी। गाड़ी संख्या 64502 अंबाला सहारनपुर पैसेंजर 17 व 18 नवंबर को कैंसिल रहेगी।

    यही नहीं गाड़ी संख्या 64513 सहारनपुर नंगलडैम पैसेंजर भी अंबाला सहारनपुर के बीच रद्द रहेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी संख्या 12358 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस, 14815 श्रीगंगानगर ऋषिकेश इंटरसिटी एक्सप्रेस आदि चलाई जाएंगी।