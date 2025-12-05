Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित को छोड़ने और पीड़ित को जेल भेजने का आरोप

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:36 AM (IST)

    पुलिस चौकी में आरोपित लहराते दिखाई दिए धारदार हथियार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपित को छोड़ने और पीड़ित को जेल भेजने का आरोप

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर : कोतवाली थाना मंडी क्षेत्र का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह वीडियो तीन दिन पुराना है। वीडियो में तीन आरोपित एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। विरोध करने पर युवक को धारदार हथियार मारते हुए चौकी लेकर पहुंचे। युवक लहूलुहान हालत में खुद के बचाव के लिए चिल्लाता रहा। इतना ही नहीं चौकी के अंदर बैठकर आरोपित युवक धारदार हथियार लहराते दिखाई दिए। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने आरोपितों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित युवक को ही जेल भेज दिया। इस मामले में स्वजन ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ढोलीखाल निवासी मोहम्मद अली और जीनत परवीन का आरोप है कि उनका बेटा सलमान लक्की गेट के पास दुकान पर चाय पीने के लिए गया था। इसी दौरान जुनैद, इजराइल समेत तीन युवकों ने रास्ते में घेर लिया। सलमान के विरोध करने पर आरोपित जुनैद, इजराइल और उसके साथियों ने पीटना शुरू कर दिया। स्वजन का आरोप है कि जुनैद ने धारदार हथियार से सलमान को घायल कर दिया। वह लहूलुहान हालत में जान बचाते हुए एक मकान में घुस गया, लेकिन आरोपितों ने मकान से बाहर निकालते हुए धारदार हथियार से बुरी तरह घायल कर दिया। आरोपित पीटते सलमान को शाहबीलोल पुलिस चौकी में लेकर पहुंचे। स्वजन का आरोप है कि आरोपित युवक पुलिस चौकी में भी उनके बेटे को पीटते रहे और उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ना उचित तक नहीं समझा। बल्कि उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित युवक जुनैद का पहले का भी एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें वह हाथ में पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।

    इन्होंने कहा...

    दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था। एक पक्ष के जुनैद को अधिक चोट है और वह अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा गया है।

    मुनीश चंद, सीओ नगर प्रथम