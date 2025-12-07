एसआइआर के माध्यम से वोट काट रहे भाजपा व चुनाव आयोग : अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग बुलडोजर से डराते हैं, वे अब खुद एक 'सीरप' से डर रहे हैं। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआइआर व कफ सीरप प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग के साथ-साथ केंद्र व प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा व चुनाव आयोग मिलकर एसआइआर के माध्यम से वोट काटने का कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, लोगों को बुलडोजर से डराने वाले सिरप से डर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर में तीन शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। अंबाला रोड स्थित मन्नत बैंक्वेट हाल में सपा नेता जसबीर वाल्मीकि के पुत्र शुभम व राधिका की शादी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा कि वे कई बार शादी समारोह में सहारनपुर आए हैं तथा चुनाव में भी यहां के लोगों ने गठबंधन की खासी मदद की है। अगले चुनाव में लोग सपा की सरकार बनाने का कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि नारे तो दिए गए, इन्वेस्ट मीटिंग भी हुई, लेकिन जमीन पर सच्चाई नहीं दिखाई दी। आज महंगाई बढ़ रही है। रोजगार है नहीं, अपने को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लिया जा रहा है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जिससे कारोबार थम सा गया है। रुपया गिरकर 90 पर पहुंच गया है। व्यवस्था पर भारी संकट है तथा सरकार के पास कोई हल नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इस सरकार को जनता हटाने का काम करें। एसआइआर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि वोट ज्यादा बनें, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट काटने का काम कर रहा है।
बीएलओ को फार्म ही नहीं दिए जा रहे, कम बीएलओ लगाए गए हैं तथा वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन करोड़ लोग दूसरे देशों में गए होना बताया जा रहा है। यूपी के लोग भी तमाम प्रदेशों में हैं, ऐसे में देखना जब फाइनल लिस्ट आएगी तो बड़े पैमाने पर वोट कटे मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि ये लोग आधार को मानक नहीं मान रहे हैं तथा आधार को समाप्त कर दिया है। इंडिगो के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि यह पूंजीवादी लोगों की सरकार है। इंडिगो से इलेक्ट्राल बांड लिए गए, लेकिन तैयारी पूरी नहीं कराई गई। सीरप प्रकरण पर उन्होंने कहा कि खांसी हो तो सीरप मत लेना, बुलडोजर से डराने वाले सीरप से क्यों डर रहे, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, यह बड़ा सवाल है। वैसे भी सरकार की मंशा एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया की है।
पुलिस 24 घंटे में हर मामले की सीडीआर निकाल लेती है, इस मामले में तो माफिया खुद कह रहा है कि उसे बचाओ। बंगाल के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और रहेंगी। भाजपा इमोशन से सरकार चलाती है, जबकि सरकार संविधान से चलानी चाहिए जो कि संजीवनी है। उन्होंने कहा कि सपा विजन की राजनीति करती है तथा भाजपा फ्रस्टेटेड है। यह किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। सभी को भारत माता से प्यार है, देश का क्षेत्रफल कितना और डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है? यह बताने को तैयार नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।