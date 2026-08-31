Agniveer Recruitment: मेरठ और गौतमबुद्ध नगर के 790 युवा दौड़ में सफल, अग्निवीर भर्ती रैली में उत्साह से ले रहे भाग  

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अग्निवीर बनने के लिए रविवार को गौतमबुद्ध नगर और मेरठ के युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में दमखम दिखाया।

डा. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में गौतमबुद्ध नगर जनपद की दादरी, गौतमबुद्ध नगर और जेवर तहसीलों के साथ मेरठ तहसील के अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 1250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1080 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।