Agniveer recruitment: मुजफ्फरनगर के युवाओं ने सहारनपुर में दिखाया दम, दौड़ में 810 हुए पास

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। डा. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर सदर और खतौली तहसील के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया।

सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन तीन तहसीलों के 1150 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इनमें 1,030 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की दौड़ कराई गई। इसमें 810 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का आगे का फिजिकल टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं, अन्य चरणों में शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

भर्ती रैली में केवल आनलाइन कामन एंट्रेंस एग्जाम पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है।

आज जानसठ तहसील और शामली जिले के अभ्यर्थी की बारी भर्ती कार्यक्रम के अनुसार 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती होगी। इसके साथ ही शामली जिले की कैराना, शामली और ऊन तहसील के अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे।

इसके बाद 30 अगस्त को गौतमबुद्धनगर की दादरी, गौतमबुद्धनगर और जेवर तहसील तथा मेरठ तहसील के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 31 अगस्त को मेरठ जिले की सरधना और मवाना तहसील के अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। एक सितंबर को सहारनपुर के युवाओं की बारी अग्निवीर भर्ती रैली में एक सितंबर को सहारनपुर जिले के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसमें बेहट, सहारनपुर, नकुड़, देवबंद और रामपुर मनिहारान तहसील के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद दो सितंबर से ट्रेड्समैन और टेक्निकल श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।