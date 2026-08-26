Agniveer recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली में बुलंदशहर के युवाओं ने दिखाया दमखम, 880 ने पास की दौड़

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अग्निवीर बनने का सपना लेकर बुधवार को बुलंदशहर जिले की स्याना और डिबाई तहसील के युवा भर्ती रैली में पहुंचे। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के जुनून के बीच अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

भर्ती स्थल पर सुबह से ही युवाओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए मैदान में उतारा गया। बुलंदशहर के स्याना और डिबाई तहसील के 1120 अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1050 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 70 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। 880 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की।

डा. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में अभ्यर्थियों ने दौड़ पूरी करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दौड़ परीक्षा के परिणाम में 880 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। यानी उपस्थित अभ्यर्थियों में करीब 84 प्रतिशत युवा दौड़ में सफल रहे। सफलता हासिल करने वाले युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई अभ्यर्थियों ने सेना में भर्ती होने के अपने लक्ष्य की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। वहीं दौड़ में सफलता नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों में मायूसी भी देखने को मिली।

अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले अधिकांश युवा लंबे समय से शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सुबह जल्दी उठकर दौड़ और व्यायाम करने के साथ अभ्यर्थियों ने अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया था। भर्ती स्थल पर पहुंचने के बाद भी युवा अपने साथियों के साथ अभ्यास और वार्मअप करते नजर आए। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा। सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को आगे की निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।