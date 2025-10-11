तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने दारुल उलूम पहुंचकर पढ़ा हदीस का पाठ, यहां पांच घंटे रुकेंगे

जागरण संवाददाता, देवबंद। सात दिवसीय भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी शनिवार सुबह दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। हाइवे स्थित मदरसे के गेट पर उस्तादों और छात्रों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। मुत्तकी पांच घंटे दारुल दारुल उलूम में रुकेंगे।

इस्लामी तालीम के विश्व विख्यात केंद्र दारुल उलूम देवबंद के दीदार की ख्वाहिश दिल में लिए शनिवार 11:35 बजे मुत्तकी लाव लश्कर के साथ देवबंद पहुंचे। जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत वरिष्ठ उलमा ने उनका खैरमकदम किया।