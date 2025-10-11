तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने दारुल उलूम पहुंचकर पढ़ा हदीस का पाठ, यहां पांच घंटे रुकेंगे
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत दौरे के दौरान दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। मदरसे में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने छात्रों के साथ हदीस का पाठ पढ़ा और उन्हें संबोधित किया। 2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान का कोई वरिष्ठ नेता दारुल उलूम देवबंद आए हैं।
जागरण संवाददाता, देवबंद। सात दिवसीय भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी शनिवार सुबह दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। हाइवे स्थित मदरसे के गेट पर उस्तादों और छात्रों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। मुत्तकी पांच घंटे दारुल दारुल उलूम में रुकेंगे।
इस्लामी तालीम के विश्व विख्यात केंद्र दारुल उलूम देवबंद के दीदार की ख्वाहिश दिल में लिए शनिवार 11:35 बजे मुत्तकी लाव लश्कर के साथ देवबंद पहुंचे। जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत वरिष्ठ उलमा ने उनका खैरमकदम किया।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुत्तकी सबसे पहले दौरा ए हदीस (अरबी फाइनल इयर) की कक्षा में पहुंचे और छात्रों के साथ बैठकर संस्था के मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी से हदीस का पाठ पढ़ा। मुत्तकी दारुल उलूम का भ्रमण करने के बाद तीन बजे छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह छात्रों से संवाद भी करेंगे। शाम चार बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। वर्ष 2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान के कोई वरिष्ठ नेता दारुल उलूम देवबंद आए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।