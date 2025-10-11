Language
    तालिबान सरकार के विदेश मंत्री 6 दिवसीय दौरे पर आज देवबंद आएंगे, दारुल उलूम में छात्रों से करेंगे संवाद

    By Praveen Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:31 AM (IST)

    तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी आज देवबंद पहुंचेंगे, जहाँ दारुल उलूम में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अपनी छह दिवसीय भारत यात्रा के दौरान, वह दारुल उलूम का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उन्हें दौरा ए हदीस की कक्षा में भी शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहाँ वे मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले सबक को सुनेंगे।

    जागरण संवाददाता, देवबंद। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद पहुंचेंगे। दारुल उलूम में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई है। 15 उलमा संस्था में मुत्तकी की अगुवाई करेंगे।
    मौलाना अमीर खान मुत्तकी छह दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को काबुल से दिल्ली पहुंचे थे।

    वह इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम का दीदार करने के लिए देवबंद आएंगे। शनिवार को 11 बजे वह सडक़ मार्ग से देवबंद पहुंचेगे। मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम ने मौलाना नेमतुल्लाह आजमी, मुफ्ती मोहम्मद अमीन पालनपुरी, मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी, मुफ्ती यूसुफ तावली, मुफ्ती खुर्शीद गयावी, मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी, मौलाना नसीम बारहबंकी, मौलाना शौकत बस्तवी, मौलाना अफजल कैमूरी, मौलाना सलमान बिजनौरी, मौलाना खिजर कश्मीरी, मौलाना मुनीरुद्दीन, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना साजिद और मौलाना आरिफ जमील को मुत्तकी की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

    दारुल उलूम ने नई लाइब्रेरी के कन्वेंशन हाल में मुत्तकी के सम्मान में कार्यक्रम भी रखा है। मुत्तकी करीब पांच घंटे देवबंद में रुकेंगे। इस दौरान वह छात्रों से संवाद भी करेंगे। बताया जाता है कि मुत्तकी दौरा ए हदीस (अरबी फाइनल इयर की कक्षा) में छात्रों के साथ बैठकर मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले सबक को भी सुनेंगे।