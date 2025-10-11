तालिबान सरकार के विदेश मंत्री 6 दिवसीय दौरे पर आज देवबंद आएंगे, दारुल उलूम में छात्रों से करेंगे संवाद

जागरण संवाददाता, देवबंद। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद पहुंचेंगे। दारुल उलूम में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई है। 15 उलमा संस्था में मुत्तकी की अगुवाई करेंगे।

मौलाना अमीर खान मुत्तकी छह दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को काबुल से दिल्ली पहुंचे थे।

वह इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम का दीदार करने के लिए देवबंद आएंगे। शनिवार को 11 बजे वह सडक़ मार्ग से देवबंद पहुंचेगे। मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम ने मौलाना नेमतुल्लाह आजमी, मुफ्ती मोहम्मद अमीन पालनपुरी, मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी, मुफ्ती यूसुफ तावली, मुफ्ती खुर्शीद गयावी, मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी, मौलाना नसीम बारहबंकी, मौलाना शौकत बस्तवी, मौलाना अफजल कैमूरी, मौलाना सलमान बिजनौरी, मौलाना खिजर कश्मीरी, मौलाना मुनीरुद्दीन, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना साजिद और मौलाना आरिफ जमील को मुत्तकी की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है।