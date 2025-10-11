Amir Khan Muttaqi: दारुल उलूम में बोले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री- इस अजीम मरकज के दीदार की ख्वाहिश आज हुई पूरी
Amir Khan Muttaqi Visits Darul Uloom: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी सात दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। शनिवार को वह कड़ी सुरक्षा में दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें देखने को छात्र बेताब दिखे। 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता की यह पहली दारुल उलूम यात्रा है।
संवाद सहयोगी, जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए हैं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस पर विदेश मंत्री अभिभूत हो गए। उन्होंने संस्था प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। कहा कि उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वह इस अजीम मरकज के दीदार करें। आज यह ख्वाहिश पूरी हो गई है।
शनिवार 11:35 बजे इस्लामी तालीम के विश्वविख्यात केंद्र दारुल उलूम देवबंद पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत वरिष्ठ उलमा ने स्वागत किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुत्ताकी सबसे पहले दौरा-ए-हदीस (अरबी फाइनल इयर) की कक्षा में पहुंचे और छात्रों के साथ बैठकर संस्था के मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी से हदीस का पाठ पढ़ा।
एक झलक पाने को बेताब दिखे छात्र
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की एक झलक पाने को मदरसा छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी और छात्र उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। भीड़ के बीच मदरसा छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसएसपी आशीष तिवारी और डीएम मनीष बंसल खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाले हैं।
स्वागत के लिए प्रबंधन व छात्रों का किया शुक्रिया अदा
दारुल उलूम देवबंद पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने अपने भव्य स्वागत के लिए संस्था प्रबंधन और छात्रों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वह इस अजीम मरकज के दीदार करें। आज उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई है।
गौरतलब है कि तालिबान नेतृत्व देवबंद को धार्मिक परंपरा का स्रोत मानता है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का देवबंद आना तालिबान की वैचारिक जड़ों को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह पहला अवसर है, जब 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद कोई वरिष्ठ तालिबानी नेता दारुल उलूम आए हैं।
