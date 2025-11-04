मुत्तकी के भारत दौरे से दोनों मुल्कों को पहुंचेगा फायदा: मौलाना महमूदुल्लाह अफगानी
अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मौलाना महमूदुल्लाह जाहिदी अफगानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल देवबंद पहुंचा। उन्होंने दारुल उलूम अशरफिया में छात्रों और जिम्मेदारों से मुलाकात की। मौलाना जाहिदी ने मुत्तकी के भारत दौरे की सराहना करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की दीनी खिदमत को सराहा और बताया कि अफगानी छात्र यहां शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालाय के निदेशक मौलाना महमूदुल्लाह जाहिदी अफगानी के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देवबंद पहुंचा। यहां मदरसा दारुल उलूम अशरफिया में उनका स्वागत हुआ। उन्होंने मदरसे के जिम्मेदारों और छात्रों से मुलाकात की।
मौलाना महमुदुल्लाह जाहिदी अफगानी ने कहा कि पिछले दिनों हिंदुस्तान में आए उनके विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी का जिस तरह यहां की सरकार और दारुल उलूम ने भव्य स्वागत किया, वह वास्तव में तारीफ के काबिल है।
इसका बहुत अच्छा पैगाम अफगानिस्तान पहुंचा है और इससे दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के करीब आई है। भविष्य में दोनों मुल्कों को इसका फायदा पहुंचेगा।
अफगानी स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर अफसर हाफिज अतिकुल्लाह जाहिदी, मौलवी नुरुल्लाह अफगानी और सैयद रहमतुल्लाह हैदरी ने कहा कि अफगानिस्तान में दारुल उलूम और यहां के पूर्वजों की दीनी खिदमत को बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है।
यही वजह है कि अफगानिस्तान के दीनी शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले बच्चे आज भी दारूल उलूम देवबंद समेत अन्य मदरसों में तालीम हासिल करने यहां आते हैं। इस दौरान अफगानी सदस्यों ने मदरसा छात्रों से कुरान पाक सुना और सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब किए।
मदरसे के मोहतमिम मौलाना सलिम अशरफ कासमी ने अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों का शाल ओढ़ाकर, पुस्तकें भेंट कर एवं प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर हाफिज सलीम, हाफिज अशरफ, मुफ्ती अजहर और मुफ्ती परवेज आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।