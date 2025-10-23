Language
     Saharanpur : ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरे बाइक सवार दो दोस्त, दोनों की मौत 

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:58 PM (IST)

     Saharanpur News : सहारनपुर में राजन अपने दोस्त अश्वनी को बाइक से लेकर जा रहा था, तभी उनकी बाइक रेलिंग से टकरा गई। दोनों नीचे गिर गए। उन्हें राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां दोनों की मौत हो गई। इस घटना से दोनों के परिवारों में शोक की लहर है।

    अश्वनी और राजन के फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, सरसावा (सहारनपुर)। अपने दोस्त को बादशाही बाग निवासी उसके मामा के घर बाइक से छोड़ने जा रहे युवकों की बाइक अचानक संतुलन खोकर सहकारी चीनी मिल के समीप ओवरब्रिज की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर लगते ही दोनों युवक उछलकर ओवरब्रिज से नीचे जमीन पर जा गिरे। जिन्हें लोगों की मदद से पुलिस ने राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया जहां पर इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
    राजन के पिता राकेश शर्मा ने बताया कि उसका करीब 25 वर्षीय बेटा राजन किराए पर कार चलाता था। उसे गुरुवार को बुकिंग के लिए देहरादून जाना था उसने सोचा रात को बादशाही बाग अपने मामा के घर रूक सवेरे देहरादून चला जाएगा।
    ह बुधवार को करीब रात नौ बजे अपने दोस्त करीब 24 वर्षीय अश्वनी पुत्र श्रवण को साथ लेकर बाइक से जा रहा था कि चीनी मिल के समीप ओवरब्रिज पर यह हादसा हो गया। उधर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रात को ही भेज दिया था।
    गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब ढाई बजे दोनों के शव घर आए बाद में गमगीन माहौल में सरसावा में अलग-अलग श्मशान घाट पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।
    मुहल्ला हरिजनान निवासी अश्विनी व उसका पिता श्रवण यमुनानगर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिसके एक बहन दो भाई है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई यह भी अविवाहित था।
    मुहल्ला राधास्वामी कालोनी निवासी राजन के तीन भाई, दो बहने हैं। एक भाई व दो बहनों की शादी हो चुकी। यह अविवाहित था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

