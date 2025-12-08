'बुआ राम-राम'...रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से ठगी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से 4500 रुपए की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3900 भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया युवक मिंटू पुत्र रमेश निवासी ग्राम नगला खुर्द बेहट का रहने वाला है।

क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा निवासी सुदेश पत्नी वीरचंद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह सहारनपुर सिंडिकेट बैंक से अपनी पेंशन लेकर वापस लौट रही थी। जब वह कलसिया में बस से उतरकर पैदल जा रही थी तो पीछे से एक युवक बाइक पर आया और उसने कहा बुआ राम-राम।