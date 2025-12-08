Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बुआ राम-राम'...रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से ठगी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:01 AM (IST)

    सहारनपुर में रिश्ते का भतीजा बताकर एक युवक ने महिला से 4500 रुपए की ठगी कर लगी। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से 4500 रुपए की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3900 भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया युवक मिंटू पुत्र रमेश निवासी ग्राम नगला खुर्द बेहट का रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा निवासी सुदेश पत्नी वीरचंद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह सहारनपुर सिंडिकेट बैंक से अपनी पेंशन लेकर वापस लौट रही थी। जब वह कलसिया में बस से उतरकर पैदल जा रही थी तो पीछे से एक युवक बाइक पर आया और उसने कहा बुआ राम-राम।

    खुद को भतीजा बताकर महिला से की ठगी 

    उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं मैं आपके गांव खुरमजरा का ही तो रहने वाला रमेश का लड़का हूं और आपका भतीजा लगता हूं। मुझे आपके लड़के को 10 हजार रुपये देने हैं। मेरे पास इस समय पैसे कम हैं आप मुझे पांच हजार दे दें मैं गांव पहुंच कर दे दूंगा।

    महिला ने झांसे में आकर उसे 4500 रुपए दे दिए और वह बाइक लेकर चला गया। उसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। उसने कोतवाली में तहरीर दी।

    इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि कलसिया चौराहे के आसपास कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने फुटेज से उसकी पहचान कराई और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3900 रूपये बरामद हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम