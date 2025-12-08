'बुआ राम-राम'...रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से ठगी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रिश्ते में भतीजा बताकर महिला से 4500 रुपए की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3900 भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया युवक मिंटू पुत्र रमेश निवासी ग्राम नगला खुर्द बेहट का रहने वाला है।
क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा निवासी सुदेश पत्नी वीरचंद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह सहारनपुर सिंडिकेट बैंक से अपनी पेंशन लेकर वापस लौट रही थी। जब वह कलसिया में बस से उतरकर पैदल जा रही थी तो पीछे से एक युवक बाइक पर आया और उसने कहा बुआ राम-राम।
खुद को भतीजा बताकर महिला से की ठगी
उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं मैं आपके गांव खुरमजरा का ही तो रहने वाला रमेश का लड़का हूं और आपका भतीजा लगता हूं। मुझे आपके लड़के को 10 हजार रुपये देने हैं। मेरे पास इस समय पैसे कम हैं आप मुझे पांच हजार दे दें मैं गांव पहुंच कर दे दूंगा।
महिला ने झांसे में आकर उसे 4500 रुपए दे दिए और वह बाइक लेकर चला गया। उसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। उसने कोतवाली में तहरीर दी।
इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि कलसिया चौराहे के आसपास कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने फुटेज से उसकी पहचान कराई और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3900 रूपये बरामद हुए हैं।
