सहारनपुर में 5,000 परिवारों का घर का सपना होगा साकार, PM आवास योजना में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तेज 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की छत का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत करीब पांच हजार पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शासन से लक्ष्य मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को पात्र परिवारों की सूची तैयार कर जिला मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ ऐसे गरीब परिवारों को दिया जाना है, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और जो अब तक योजना के तहत आवास का लाभ नहीं ले सके हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देश पर हाल में कराए गए सर्वे में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को चिह्नित किया गया है। इसी सर्वे के आधार पर पात्रता की जांच करते हुए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

शासन से लक्ष्य मिलने के बाद अब विकास खंड स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कराई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिले।