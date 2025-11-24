अब ग्रामीणों को भी मिलेगा बिजली बिल राहत योजना का लाभ, ग्राम प्रधान करेंगे मदद!
बेहट में विद्युत निगम के एसडीओ बृजमोहन ने ग्राम प्रधानों के साथ बिजली बिल राहत योजना पर चर्चा की। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ग्रामीणों को योजना के बारे में जागरूक करने और लाभ उठाने में मदद करने का आग्रह किया। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बिलों का समय पर निस्तारण करना है। ग्राम प्रधानों ने उपभोक्ताओं को जानकारी देने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, बेहट। विद्युत निगम के एसडीओ बृजमोहन ने सोमवार को बिजली बिल राहत योजना के संबंध में ग्राम प्रधानों की बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को योजना से लाभान्वित कराने में आप ही बेहतर हैं।
उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपने गांवों में योजना का अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार कराए और बिजली के बकाया बिलों मे छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पांच रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बताएं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और विद्युत बिलों का समय से निस्तारण करना है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे योजना की शर्तों को ध्यानपूर्वक समझें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मीटिंग मे ग्राम प्रधानों ने विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों में छूट के बारे में जानकारी देने का आश्वासन दिया।
बैठक में अवर अभियंता जितेंद्र भटनागर, मोहम्मद कामिल, अकरम अहमद, सतीश चौधरी, बिलाल, महावीर चौधरी,तालिब हसन,राजकुमार आदि ग्राम प्रधानों की मौजूदगी रही।
