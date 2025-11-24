अब ग्रामीणों को भी मिलेगा बिजली बिल राहत योजना का लाभ, ग्राम प्रधान करेंगे मदद!

जागरण संवाददाता, बेहट। विद्युत निगम के एसडीओ बृजमोहन ने सोमवार को बिजली बिल राहत योजना के संबंध में ग्राम प्रधानों की बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को योजना से लाभान्वित कराने में आप ही बेहतर हैं।

उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपने गांवों में योजना का अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार कराए और बिजली के बकाया बिलों मे छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पांच रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बताएं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और विद्युत बिलों का समय से निस्तारण करना है।