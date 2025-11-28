यात्रीगण कृपया ध्यान दें... लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन माह तक कैंसिल रहेंगी 

इन ट्रेनों को रखा जायेगा कैंसिल

-14681 दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस - 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक

-14682 जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस - 2 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक।

-12207 काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ 9, 16, 23, 30 दिसंबर 2025, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17 और 24 फरवरी 2026 को।

-12208 जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ - 7, 14, 21, 28 दिसंबर 2025, 4, 11, 18, 25 जनवरी और 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।

-12317 कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 26 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।

-12318 अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस - 9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी को।

12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।

-12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस – 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।

-14523 बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस - 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24 फरवरी 2026 को।

-14524 अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 फरवरी 2026 को।

-14605 योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस - 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।

-14606 जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।

-14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।

-14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।