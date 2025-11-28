यात्रीगण कृपया ध्यान दें... लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन माह तक कैंसिल रहेंगी
रेलवेयात्रियों के लिए ज़रूरी सूचना! लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन महीने तक रद्द रहेंगी। परिचालन कारणों से यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना रद्द ट्रेनों की सूची देखकर बनाएं और वैकल्पिक व्यवस्था करें।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ठंड के मौसम में कोहरे की संभावना के मद्देनजर सहारनपुर से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनें अगले तीन माह कैंसिल रहेंगी। यह व्यवस्था रविवार यानि 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। लंबी दूरी की इन प्रमुख ट्रेनों एक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तथा कुछ को दो मार्च तक निरस्त रखा जाएगा। ट्रेनों के निरस्त रहने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने के आसार बन गए हैं।
रेलवे पूर्व में ही इन ट्रेनों को निरस्त रखने की घोषणा कर दी थी। रेल अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पातीं। इससे न केवल यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि कई बार अन्य ट्रेनों की समय सारिणी भी प्रभावित होती है। इसी कारण रेलवे ने दिसंबर की शुरुआत से फरवरी तक अंत व मार्च के आरंभ तक कई ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। कैंसिल रखी जाने वाली ट्रेनों में अधिकांश साप्ताहिक ट्रेनें है।
इन ट्रेनों को रखा जायेगा कैंसिल
-14681 दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस - 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक
-14682 जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस - 2 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक।
-12207 काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ 9, 16, 23, 30 दिसंबर 2025, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17 और 24 फरवरी 2026 को।
-12208 जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ - 7, 14, 21, 28 दिसंबर 2025, 4, 11, 18, 25 जनवरी और 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
-12317 कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 26 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
-12318 अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस - 9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी को।
12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।
-12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस – 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।
-14523 बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस - 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24 फरवरी 2026 को।
-14524 अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 फरवरी 2026 को।
-14605 योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस - 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।
-14606 जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
-14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।
-14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।
-14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 3 दिसंबर से 2 मार्च 2026 तक।
