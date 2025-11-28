Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रीगण कृपया ध्यान दें... लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन माह तक कैंसिल रहेंगी 

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    रेलवेयात्रियों के लिए ज़रूरी सूचना! लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन महीने तक रद्द रहेंगी। परिचालन कारणों से यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना रद्द ट्रेनों की सूची देखकर बनाएं और वैकल्पिक व्यवस्था करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेलवेयात्रियों के लिए ज़रूरी सूचना! लंबी दूरी की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रविवार से तीन महीने तक कैंसिल रहेंगी। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ठंड के मौसम में कोहरे की संभावना के मद्देनजर सहारनपुर से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनें अगले तीन माह कैंसिल रहेंगी। यह व्यवस्था रविवार यानि 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। लंबी दूरी की इन प्रमुख ट्रेनों एक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तथा कुछ को दो मार्च तक निरस्त रखा जाएगा। ट्रेनों के निरस्त रहने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने के आसार बन गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे पूर्व में ही इन ट्रेनों को निरस्त रखने की घोषणा कर दी थी। रेल अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पातीं। इससे न केवल यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि कई बार अन्य ट्रेनों की समय सारिणी भी प्रभावित होती है। इसी कारण रेलवे ने दिसंबर की शुरुआत से फरवरी तक अंत व मार्च के आरंभ तक कई ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। कैंसिल रखी जाने वाली ट्रेनों में अधिकांश साप्ताहिक ट्रेनें है।

    इन ट्रेनों को रखा जायेगा कैंसिल
    -14681    दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस - 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक
    -14682    जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस - 2 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक।
    -12207    काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ 9, 16, 23, 30 दिसंबर 2025, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17 और 24 फरवरी 2026 को।
    -12208    जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ - 7, 14, 21, 28 दिसंबर 2025, 4, 11, 18, 25 जनवरी और 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
    -12317    कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 26 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
    -12318    अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस - 9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी को।
    12357     कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।
    -12358    अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस – 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।
    -14523    बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस - 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24 फरवरी 2026 को।
    -14524   अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 फरवरी 2026 को।
    -14605   योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस - 8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी 2026 को।
    -14606   जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस - 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी 2026 को।
    -14615   लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।
    -14616   अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस - 6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी 2026 को।

    -14617  पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 3 दिसंबर से 2 मार्च 2026 तक।