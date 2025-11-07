Language
    राजधानी एक्सप्रेस के सामने से आते ही ट्रैक पर लेट गया युवक, प्‍लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार और फ‍िर...

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    एक युवक ने राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद लोगों ने चीख-पुकार मचाई, जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। समय पर कार्रवाई से युवक की जान बच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस गुजरने से चंद देर पहले एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेट गया। लोग शोर मचाने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं हुई। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे जीआरपी के मुख्य आरक्षी योगेंद्र सिंह भागकर वहां पहुंचे और युवक को ट्रैक से हटाया। युवक को थाने लाकर पूछताछ की तो वह पता चला कि उसके माता-पिता नहीं हैं। अकेलेपन के कारण वह तनाव में रहता था। तब जीआरपी ने उसके भाई को बुलाकर उन्हें सौंप दिया।

    यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। रन थ्रू ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस 20504 के आने की घोषणा हो गई थी। मुरादाबाद की ओर से ट्रेन आने के लिए सिग्नल भी हो गया था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी थी। लोग प्लेटफार्म पर खड़े थे। इस दौरान एक युवक प्लेटफार्म से कूदकर रेलवे ट्रैक पर चला गया और जिस ट्रैक पर राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी, उसके बीच में लेट गया।

    लोगों ने यह देख शोर मचा दिया। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर दो पर ड्यूटी कर रहे मुख्य आरक्षी योगेंद्र दौड़कर वहां पहुंच गए। वह प्लेटफार्म से ट्रैक पर कूदे और युवक को रेलवे लाइन के बीच से खींचकर हटाया। इसके कुछ देर बाद ही ट्रेन वहां से गुजर गई।

    जीआरपी थाना प्रभारी ईश्वर चंद ने बताया कि युवक को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुनील पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम आगापुर थाना सिविल लाइन बताया। युवक की उम्र करीब 28 वर्ष थी। उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। उसके बड़े भाई हैं, जिनका विवाह हो चुका है। वह परिवार के साथ रहते हैं।

    युवक एक लड़की को पसंद करता था। उसकी भी शादी हो गई। ऐसे में वह अकेलेपन के कारण तनाव में रहने लगा था। युवक ने बताया कि वह जीना नहीं चाहता, इसलिए आत्महत्या करने आ गया था। पूछताछ में उसने बडे भाई मनोज कुमार का मोबाइल नंबर बताया। उन्हें बुलाकर युवक को उनके सुपुर्द कर दिया।