जागरण संवाददाता, रामपुर। रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस गुजरने से चंद देर पहले एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेट गया। लोग शोर मचाने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं हुई। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे जीआरपी के मुख्य आरक्षी योगेंद्र सिंह भागकर वहां पहुंचे और युवक को ट्रैक से हटाया। युवक को थाने लाकर पूछताछ की तो वह पता चला कि उसके माता-पिता नहीं हैं। अकेलेपन के कारण वह तनाव में रहता था। तब जीआरपी ने उसके भाई को बुलाकर उन्हें सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। रन थ्रू ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस 20504 के आने की घोषणा हो गई थी। मुरादाबाद की ओर से ट्रेन आने के लिए सिग्नल भी हो गया था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी थी। लोग प्लेटफार्म पर खड़े थे। इस दौरान एक युवक प्लेटफार्म से कूदकर रेलवे ट्रैक पर चला गया और जिस ट्रैक पर राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी, उसके बीच में लेट गया।

लोगों ने यह देख शोर मचा दिया। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर दो पर ड्यूटी कर रहे मुख्य आरक्षी योगेंद्र दौड़कर वहां पहुंच गए। वह प्लेटफार्म से ट्रैक पर कूदे और युवक को रेलवे लाइन के बीच से खींचकर हटाया। इसके कुछ देर बाद ही ट्रेन वहां से गुजर गई।

जीआरपी थाना प्रभारी ईश्वर चंद ने बताया कि युवक को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुनील पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम आगापुर थाना सिविल लाइन बताया। युवक की उम्र करीब 28 वर्ष थी। उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। उसके बड़े भाई हैं, जिनका विवाह हो चुका है। वह परिवार के साथ रहते हैं।