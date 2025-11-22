Rampur News: पति ने पत्नी को गोली से उड़ाया, हत्या के बाद आरोपित फरार
रामपुर के सैफनी में रामवीर ने अपनी पत्नी शीला की गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद के बाद रामवीर ने तमंचे से शीला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार, रामवीर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से घर में झगड़ा होता था।
जागरण संवाददाता, रामपुर। सैफनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोधो वाला रायपुर का मझरा में पति रामवीर ने तमंचे से गोली मारकर पत्नी शीला (30) की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच शुरू कर दी ।
पति हुआ घटना के बाद फरार
गोली मारकर हत्या करने की यह घटना शनिवार दोपहर की है। पता चला है कि घटना के समय पति-पत्नी दोनों घर पर थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। पति ने तमंचा निकाल कर पत्नी की कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद पत्नी वहीं गिर गई, जबकि पति मौके से फरार हो गया है।
फायर की आवाज सुनकर दौड़े लोग
फायर की आवाज सुनकर मकान पर ग्रामीणों की भीड़ लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी कर रही है। सर्किल की सीओ हर्षिता सिंह भी पहुंच गई। पुलिस ग्रामीणों से घटना के कारणों की जानकारी कर रही है।
लोग बोले, पति की दिमागी हालात ठीक नहीं
ग्रामीणों का कहना है पति की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। इसी को लेकर घर मे विवाद हो रहा था। उसे दिखाने के लिए चिकित्सक के पास ले जाने को भी कहा जा रहा था। इससे पूर्व ही उसने किसी बात पर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।