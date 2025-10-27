पत्नी ने बेटियों के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने 9 दिन बाद किया ये चौंकाने वाला खुलासा
एक हृदयविदारक घटना में, एक पत्नी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने 9 दिनों की छानबीन के बाद इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। हत्या का कारण अभी तक अज्ञात है, और पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नौ दिन पूर्व हुई हलवाई की हत्या का सनसनीखेज राजफाश हुआ है। गांव में ही बेटियों के प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी ने उनकी मदद से गला दबाकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
क्षेत्र के मुंडिया खुर्द गांव निवासी विजेंद्र सिंह (45) की संदिग्ध परिस्थितियों में 17 अक्टूबर की रात मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। इसमें गला दबने से मौत की पुष्टि हुई थी। शनिवार को मृतक के भाई जोगिंद्र सिंह ने अपनी भाभी सरवती और उसकी दो बेटियों राजबाला, जलधारा के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने रविवार को चकफेरी मोड़ तिराहे के पास से आरोपित सरवती को गिरफ्तार कर लिया।
उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कपड़े व दो मोबाइल बरामद किए हैं। घटना वाली रात विजेंद्र सिंह का पत्नी व बेटियों से झगड़ा हो गया था। पता चलने पर भाई व गांव के प्रधान ने उनके घर जाकर उसे शांत करा दिया था।
हत्यारोपित ने पुलिस को बताया कि झगड़े के बाद उसने बेटियों की मदद से विजेंद्र के हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया कि दोनों बेटियों का प्रेम प्रसंग गांव के ही दो युवकों से चल रहा था। इसे लेकर विजेंद्र सिंह झगड़ा करता रहता था। इससे तंग आकर उसकी हत्या कर दी। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह का कहना है कि गिरफ्तार महिला क न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे भेज दिया गया है। हत्यारोपित उसकी बेटियों की तलाश की जा रही है।
