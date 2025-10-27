संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नौ दिन पूर्व हुई हलवाई की हत्या का सनसनीखेज राजफाश हुआ है। गांव में ही बेटियों के प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी ने उनकी मदद से गला दबाकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



क्षेत्र के मुंडिया खुर्द गांव निवासी विजेंद्र सिंह (45) की संदिग्ध परिस्थितियों में 17 अक्टूबर की रात मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। इसमें गला दबने से मौत की पुष्टि हुई थी। शनिवार को मृतक के भाई जोगिंद्र सिंह ने अपनी भाभी सरवती और उसकी दो बेटियों राजबाला, जलधारा के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने रविवार को चकफेरी मोड़ तिराहे के पास से आरोपित सरवती को गिरफ्तार कर लिया।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कपड़े व दो मोबाइल बरामद किए हैं। घटना वाली रात विजेंद्र सिंह का पत्नी व बेटियों से झगड़ा हो गया था। पता चलने पर भाई व गांव के प्रधान ने उनके घर जाकर उसे शांत करा दिया था।