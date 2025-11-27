SIR in UP: बीएलओ ने बरात रोककर भरवाया दूल्हे का एसआईआर फॉर्म, हर तरफ हो रही तारीफ
उत्तर प्रदेश के एक गांव में, ग्राम प्रधान और बीएलओ ने बारात रोककर दूल्हे का एसआईआर फॉर्म भरवाया। उन्होंने बताया कि यह सरकार के जागरूकता अभियान का हिस्सा था, ताकि हर योग्य नागरिक का फॉर्म समय पर भरा जा सके। इस पहल की पूरे गांव में प्रशंसा हो रही है, और इसे सामाजिक जिम्मेदारी का एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है। ग्राम प्रधान ने नागरिकों से जागरूक रहने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, स्वार। ग्राम प्रधान के साथ एक बीएलओ ने जागरूकता दिखाते हुए गांव से रवाना हो रही बरात को रोककर पहले दूल्हे का एसआईआर फॉर्म भरवाया। इसके बाद ही बरात रवाना हुई। इस घटना की पूरे गांव में चर्चा होती रही। लोगों ने ग्राम प्रधान और बीएलओ की इस पहल के लिए प्रशंसा की।
कोतवाली क्षेत्र के गांव समोदिया में गुरुवार की सुबह जसीम की बरात अजीतपुर के लिए रवाना होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। डीजे की धुन पर रिश्तेदार झूम रहे थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ हुसैन अंसारी और बीएलओ रजिंदर सिंह दूल्हे के घर पहुंच गए। उन्होंने दूल्हे जसीम को बुलाया और निकाह व रुखसती से पहले एसआइआर फार्म भरने के लिए कहा। इसके बाद बरात रोक दी गई। जसीम ने अपना फॉर्म भरा। इसके बाद शान से बरात रवाना हो गई।
ग्राम प्रधान व बीएलओ का कहना था कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर योग्य नागरिक का फार्म समय पर भरा जाए। इसीलिए निकाह की व्यस्तता के बावजूद दूल्हे का एसआइआर फार्म भरवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम की गांव भर में चर्चा है। लोगों का कहना है कि यह एक सकारात्मक संदेश है कि सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने में कोई भी समारोह बाधा नहीं बनता।
ग्रामीणों व युवा वर्ग ने ग्राम प्रधान व बीएलओ की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि यदि इस तरह हर अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएं, तो सरकारी योजनाओं और दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और समयबद्ध होंगी। लोगों ने कहा कि इस छोटी-सी पहल ने एक बड़े जागरूकता का संदेश दिया है। हर किसी को समझना चाहिए कि जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह शादी जैसा बड़ा कार्यक्रम ही क्यों न हो।
हम चाहते हैं कि गांव का हर नागरिक जागरूक रहे। दूल्हे के निकाह से पहले एसआइआर फार्म भरवाना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि, जागरूकता का संदेश है। हर बीएलओ को इसी तरह संकल्पित होकर अपने काम को अंजाम देने की जरूरत है। वहीं लोगों को भी जल्द से जल्द प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर देने चाहिए।- मोहम्मद आरिफ हुसैन, ग्राम प्रधान
