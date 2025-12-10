Weather Update: ठंड से छूटने लगी कंपकपी, रामपुर में 14 रैन बसेरे ओर 231 जगह जलाए अलाव
रामपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 14 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शीतलहर के चलते सुबह व शाम में लोग कंपकपी महसूस करने लगे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलाव व रेन बसेरे सक्रिय करा दिए हैं।
जिले में शीतलहर से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 14 रैन बसेरे संचालित किए गए हैं। जिनमें गर्म बिस्तर, पानी, साफ-सफाई और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। इसके साथ ही 231 अलाव स्थलों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि रात के समय लोगों को ठंड से राहत मिल सके।
रैन बसेरे में अभी सन्नाटा, ठंड से बचाव के प्रबंध
सोमवार की रात दढियाल व स्वार में जागरण टीम ने इसकी पड़ताल की तो अनेक स्थानों पर अलाव जलते मिले। रैन बसेरे में भी बिस्तर आदि प्रबंध उपलब्ध थे। हालांकि उनमें सन्नाटा था। ठहरा हुआ कोई नही था।
दढियान में छह स्थानों पर जलते मिले अलाव,रैन बसेरे में पसरा मिला सन्नाटा
दढ़ियाल। उप नगर में सर्दी से बचाव को नगर पंचायत द्वारा छह स्थानों पर अलाव लगवाए गए हैं जो अलाव जलते मिले । सोमवार की रात बाजपुर मार्ग, रैन बसेरा, बाजार ओर हनुमान मंदिर, तिराहा चैक पोस्ट पर अलाव जलते दिखाई दिए। लोगों को भी हाथ गर्म करते देखा गया। इसके अलावा नगर पंचायत गोदाम भवन में बनाए गए रैन बसेरे की पड़ताल की गई जिसमें रात्रि व्यवस्था में लगाया गया कर्मचारी मोहम्मद फहीम मिला। वहां महिला और पुरुष दोनों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। लेकिन कोई मुसाफिर या बेसहारा उसमें नहीं था।
नगर पंचायत क्लर्क कृष्ण कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से नगर में अलाव जलाए जा रहे हैं। शाम सात से आठ बजे तक अलाव में आग लगाई जाती है। रैन बसेरा भी बनाया गया है जिसमें भोजन से लेकर रात्रि विश्राम की व्यवस्था मुकम्मल की गई है।
सड़क, फुटपाथ या खुले स्थानों पर कोई भी व्यक्ति ठंड से पीड़ित न हो
रामपुर जिला लाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क, फुटपाथ या खुले स्थानों पर कोई भी व्यक्ति ठंड से पीड़ित नहीं हो। नगर निकायों, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग को अपने-अपने स्तर पर सतर्क रहकर राहत व सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि शीतलहर के दौरान मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक ज़रूरतमंद तक सहायता समय पर पहुंचाई जाए, जिससे जनपद में कोई भी व्यक्ति ठंड से परेशान नहीं रहे।
