Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड से घर लौट रहे युवक को बेकाबू डंपर ने कुचला, मौके पर मौत

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    उत्तराखंड से घर लौट रहे एक युवक को तेज़ रफ़्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, स्वार। उत्तराखंड के काशीपुर में बुधवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ। मजदूरी कर अपने घर लौट रहा बाइक सवार युवक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया और रोते-बिलखते स्वजन तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के गांव लाड़पुर निकट असालतपुर निवासी 35 वर्षीय दानिश पुत्र नन्नु उत्तराखंड के काशीपुर स्थित आरके राइस मिल में मजदूरी करता था। रोज की तरह बुधवार को भी वह काम पर गया था। देर रात लगभग 11 बजे वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही दानिस काशीपुर के लोहिया पुल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि दानिश सड़क पर गिर पड़ा और डंपर उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दानिस की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस डंपर चालक की तलाश में भी जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    इधर, हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में मातम पसर गया। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि दानिस परिवार का सहारा थे और मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर–बसर करते थे।स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए प्रशासन से लोहिया पुल क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    उत्तराखंड पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में लिया है और अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मृतक के घर एक सप्ताह पहले ही बड़ी मुरादों से बेटी का जन्म हुआ था। स्वजनों में खुशी की लहर थी। शादी के चार वर्ष बाद बेटी आने पर सभी लोग खुश थे। लेकिन यह क्या पता था कि पापा कहलवाने से पहले ही पिता की मौत हो जायेगी। स्वजनों में कोहराम मचा है।