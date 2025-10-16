Language
    यूपी के इस ज‍िले में शि‍क्षकों को म‍िला दि‍वाली का तोहफा, चयन वेतनमान का म‍िलेगा लाभ

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में दिवाली के अवसर पर शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा और उनकी दिवाली और भी खुशहाल होगी। सरकार के इस कदम की सराहना की जा रही है।

    संवाद सहयोगी, रामपुर। जनपद के 255 परिषदीय शिक्षकों को दीपावली का तोहफा मिला है उन्हें चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। एक ही पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ दिया जाता है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है। पहले 2024 तक यह कार्य ऑफलाइन था, जिसे 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन किया गया है।

    जनपद में वर्ष 2015 में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदोन्नति हुई थी और उन्हें इस पद पर कार्य करते हुए इस वर्ष 10 साल हो गए थे और जिस कारण में चयन वेतनमान पाने की श्रेणी में आ गए थे। ऑनलाइन पोर्टल न चलने के कारण यह कार्य अटका हुआ, जिसके चलते संगठन लगातार ऑफलाइन किए जाने की मांग कर रहा था।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने 255 शिक्षकों को चयन वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें स्वाऱ ब्लॉक के 88, शाहबाद के 60, मिलक के 49, सैदनगर के 31 और चमरौआ के 27 शिक्षक है।

    बिलासपुर के शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्राप्त न होने से और अन्य ब्लॉक के अनेक शिक्षकों के प्रकरण अभी लंबित है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल और जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता ने इस पर हर्ष व्यक्त किया है और लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण की मांग की है।