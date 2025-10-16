संवाद सहयोगी, रामपुर। जनपद के 255 परिषदीय शिक्षकों को दीपावली का तोहफा मिला है उन्हें चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा। एक ही पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ दिया जाता है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है। पहले 2024 तक यह कार्य ऑफलाइन था, जिसे 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन किया गया है।

जनपद में वर्ष 2015 में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदोन्नति हुई थी और उन्हें इस पद पर कार्य करते हुए इस वर्ष 10 साल हो गए थे और जिस कारण में चयन वेतनमान पाने की श्रेणी में आ गए थे। ऑनलाइन पोर्टल न चलने के कारण यह कार्य अटका हुआ, जिसके चलते संगठन लगातार ऑफलाइन किए जाने की मांग कर रहा था।