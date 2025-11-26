यूपी में एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों में जल्द होगी अध्यापकों की तैनाती, कमेटी का हुआ गठन
उत्तर प्रदेश में एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती जल्द होगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन कर योग्य शिक्षकों का चयन करेगी। इस कदम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी।
जागरण संवाददाता, रामपुर। कुछ दिनों बाद एकल व शिक्षक विहीन स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती हो जाएगी। इसके लिए विभाग में तेजी से कार्य चल रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य पूर्ण होने के बाद एकल व शिक्षक विहीन स्कूलों का आंकलन कर उनमें अध्यापकों की तैनाती हो जाएगी। शासन ने इसके बारे आवश्यक निर्देश देने के साथ पहले ही जारी कर दिए हैं।
वहीं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कमेटी भी गठित कर रखी है। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूल 15 सौ के लगभग है। इनमें प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय सभी शामिल है।
इन विद्यालयों में काफी स्कूल एकल व शिक्षक विहीन वाले भी शामिल हैं। समय-समय पर ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती मानक के अनुसार किए जाने की मांग अभिभावकों के स्तर से ही जाती है। अब ऐसे विद्यालयों को चिंहित कर उनमें सरप्लस शिक्षकों को तैनात किया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि इस पर अभी कार्य चल रहा है। एकल व शिक्षकविहीन विद्यालयों की सूची बनाने के साथ ही सरप्लस वाले अध्यापकों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है। इसके लिए ऊपर से कमेटी गठित है।
कमेटी के द्वारा ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। सूची बनने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से भी जानकारी की जाएगी। यह सारी प्रक्रिया 15-20 दिन में पूरी हो जाने का अनुमान है।
