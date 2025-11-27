SIR in UP: बेहतरीन काम के लिए 6 बीएलओ सम्मानित, DM और SDM ने थपथपाई पीठ
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 बीएलओ को सम्मानित किया गया। डीएम और एसडीएम ने इन बीएलओ के समर्पण और मेहनत की सराहना की, जिन्होंने जमीनी स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्यों से निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिली है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मतदाता सूची के कार्य, सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन तीव्र गति से संचालित करने पर छह बीएलओ को सम्मानित किया गया। इन बीएलओ ने कार्य को बोझ़ नहीं लगन के साथ किया। घर-घर जाकर सत्यापन, मृत, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान समेत पात्र मतदाताओं को जोड़ने का कार्य जनपद की गुणवत्ता-प्रधान निर्वाचक नामावली के आधार पर किया गया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 में अपने-अपने बूथ पर 100 प्रतिशत कार्य समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने वाले छह बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
साथ ही उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए इस कार्य में लगे अन्य बीएलओ को भी कार्य तेजी के साथ पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। सम्मानित होने वाले इन बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र 34 के बूथ 138 पर तैनात जूनियर हाईस्कूल शिवनगर के शिक्षक राजेन्द्र कुमार सागर, बूथ 135 की प्राथमिक विद्यालय धनौरा की विमला, बूथ 06 पर तैनात प्राथमिक विद्यालय करीमपुर के हितेन्द्र सिंह पाल, विधानसभा क्षेत्र 35-चमरौआ के बूथ 52 पर प्राथमिक विद्यालय पदपुरी- के शिक्षा मित्र परवेज खान, विधानसभा क्षेत्र 36-बिलासपुर के बूथ 200, पिपलिया मिश्र की सुनीता जैन, विधानसभा क्षेत्र 38 मिलक के बूथ 101 पर प्राथमिक विद्यालय नया भवन जयतौली के बीएलओ राजवीर सिंह शामिल हैं।
सम्मान समारोह में जिलाधिकारी ने अपने-अपने बूथ पर 100 प्रतिशत कार्य समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने वाले इन छह बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों का गौरव बढ़ाता है, बल्कि सभी बीएलओ के मनोबल को मजबूत करने वाला प्रेरणास्रोत भी है। साथ ही कहा कि सटीक, पारदर्शी तथा त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली के निर्माण में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सम्मानित बीएलओ ने मेहनत, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह अन्य सभी बीएलओ साथियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा।
उन्होंने जनपद के सभी बीएलओ से अपील की कि इसी उत्साह, ईमानदारी और समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनपद को प्रदेश में उत्कृष्ट श्रेणी में स्थापित करें।
चार से पूर्व नहीं दिया गणना प्रपत्र तो मतदाता सूची से वंचित रह जाएगा नाम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र वितरण एवं संकलन एवं डिटीराईजेशन का कार्य चार दिसम्बर तक चलाया जाएगा। चार नवंबर से इसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किये जाने के साथ यह गणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर डिटीराईजेशन का कार्य कर रहे हैं। मतदाता इसे भरकर समय से जमा कर दें। यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र चार दिसंबर से पूर्व नहीं दिया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से वंचित रह जाएगा। उन्होंने जनपद की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वह अपना गणना प्रपत्र जल्द भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराये, ताकि बीएलओ द्वारा उनका डिटीराईजेशन समय से किया जा सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।