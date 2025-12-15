Language
    UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में गो तस्कर गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुआ घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। रामपुर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वार कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गोतस्कर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके तीन साथी अंधेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गए। थाना टांडा क्षेत्र के गांव सोनकपुर और मिलककाजी के जंगल में तीन दिन पूर्व गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे।

    बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध एवं प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। गोवंशीय पशु के अवशेषों की सूचना पर तीन थानों की पुलिस पहुंची थी। स्वार, टांडा और अजीमपुर पुलिस ने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरु कर दिया था।

    रविवार की रात कोतवाल प्रदीप मलिक को सूचना मिली थी कि छपर्रा गांव में कोसी नदी के बांध के पास कुछ बदमाश हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। कोतवाल दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और संदिग्धों की घेराबंदी शुरु कर दी थी।

    इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नरपतनगर गांव निवासी मोअज्जम अली पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि उसके साथ नरपतनगर का रिजवान अली, थाना अजीमनगर के गांव खेमपुर का इस्तेकार उर्फ पपीती और सुलेमान फरार हो गए।

    घायल गोतस्कर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। फरार आरोपितों की तलाश के लिए जंगल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है।

    कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि घायल गो तस्कर 30 साल का है। उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर गोकशी के हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर के भी दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि हत्या का भी एक मुकदमा है।