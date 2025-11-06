यूपी में चार दिन तक नहीं हो सकेगी जमीनों की रजिस्ट्री, इस वजह से पूरे प्रदेश में ठप रहेगा काम
उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों तक जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। निबंधन विभाग के अनुसार, तकनीकी कारणों से पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के कारण यह निर्णय लिया गया है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, रामपुर। यदि आप जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो शुक्रवार को करा लें। इसके बाद चार दिन तक रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो सकेगा। 12 नवंबर के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सर्वर का स्थानांतरण दूसरे सर्वर से किया जा रहा है। सर्वर बार-बार ठप पड़ने से आम लोगों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब विभाग द्वारा पुराने सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेश भर में लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके। इस कारण चार दिनों तक प्रदेश के सभी जिले के सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधी कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।
इसके चलते लोग रजिस्ट्री आदि कार्य नहीं करा सकेंगे। हालांकि, इन चार दिनों में नौ को माह का द्वितीय शनिवार और 10 को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। ऐसे में दो दिन ही लोगों को दिक्कत होगी।
एआईजी स्टाम्प रामेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आठ से 11 नवंबर तक सर्वर स्थानांतरण का कार्य किया जाना है। इस दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन कोई पंजीकरण कार्य नहीं होगा। लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे हैं, वे इसे या तो आठ नवंबर से पहले करा लें या फिर 12 नवंबर के बाद की तारीख तय करें। इस संबंध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और आम नागरिकों को पहले से अवगत करा दिया है, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।