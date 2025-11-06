जागरण संवाददाता, रामपुर। यदि आप जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो शुक्रवार को करा लें। इसके बाद चार दिन तक रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो सकेगा। 12 नवंबर के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी।



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सर्वर का स्थानांतरण दूसरे सर्वर से किया जा रहा है। सर्वर बार-बार ठप पड़ने से आम लोगों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब विभाग द्वारा पुराने सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेश भर में लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके। इस कारण चार दिनों तक प्रदेश के सभी जिले के सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधी कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।