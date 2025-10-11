UP में घर के बाहर पूजा करने पर करवा चौथ की व्रती महिलाओं को पीटा, हिंदू विरोधी नारे लगाने का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव में करवा चौथ की पूजा घर के बाहर करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि स्कूटर सवार तीन मुस्लिम युवकों ने महिलाओं को देख अश्लील टिप्पणी कीं, जब विरोध किया तो वे हिंदू विरोधी नारेबाजी करने लगे। परिवार के युवकों ने उन्हें भगाया तो साथियों संग युवकों ने मिलकर महिलाओं और परिवार के युवकों को पीटा। चौकी पुलिस ने भी नहीं बचाया। पीड़ित परिवार शनिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय गुहार लगाने पहुंचा, जहां उन्हें जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने क्या लगाया आरोप

काकादेव थानाक्षेत्र निवासी 35 वर्षीय महिला ने बताया कि आसपड़ोस में कोचिंग संस्थान व हास्टल की इमारत ऊंची होने से चंद्रदर्शन नहीं होते हैं, इसीलिए करवा चौथ व्रती महिलाएं घर के बाहर पूजा करती हैं। आरोप है कि पूजा के दौरान स्कूटर सवार तीन युवक अश्लील टिप्पणी करने लगे। स्वजन ने उन्हें जाने को कहा, युवक उस समय तो चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद कार और स्कूटरसवार 15-20 मुस्लिम युवक आ गए और आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए हिंदू विरोधी नारे लगाने लगे। गाली-गलौज कर महिलाओं, देवर व चचिया ससुर समेत छह लोगों को पीटा।