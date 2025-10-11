UP में घर के बाहर पूजा करने पर करवा चौथ की व्रती महिलाओं को पीटा, हिंदू विरोधी नारे लगाने का आरोप
उत्तर प्रदेश में करवा चौथ पर घर के बाहर पूजा करने पर महिलाओं से मारपीट की गई। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हिंदू विरोधी नारे लगाए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव में करवा चौथ की पूजा घर के बाहर करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि स्कूटर सवार तीन मुस्लिम युवकों ने महिलाओं को देख अश्लील टिप्पणी कीं, जब विरोध किया तो वे हिंदू विरोधी नारेबाजी करने लगे। परिवार के युवकों ने उन्हें भगाया तो साथियों संग युवकों ने मिलकर महिलाओं और परिवार के युवकों को पीटा। चौकी पुलिस ने भी नहीं बचाया। पीड़ित परिवार शनिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय गुहार लगाने पहुंचा, जहां उन्हें जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया।
महिला ने क्या लगाया आरोप
काकादेव थानाक्षेत्र निवासी 35 वर्षीय महिला ने बताया कि आसपड़ोस में कोचिंग संस्थान व हास्टल की इमारत ऊंची होने से चंद्रदर्शन नहीं होते हैं, इसीलिए करवा चौथ व्रती महिलाएं घर के बाहर पूजा करती हैं। आरोप है कि पूजा के दौरान स्कूटर सवार तीन युवक अश्लील टिप्पणी करने लगे। स्वजन ने उन्हें जाने को कहा, युवक उस समय तो चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद कार और स्कूटरसवार 15-20 मुस्लिम युवक आ गए और आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए हिंदू विरोधी नारे लगाने लगे। गाली-गलौज कर महिलाओं, देवर व चचिया ससुर समेत छह लोगों को पीटा।
घर में भी तोड़फोड़ की गई। हेल्पलाइन नंबर 1076 पर काल की तो पुलिस पहुंच गई। आरोप है कि युवक पुलिस के सामने भी मारपीट करते रहे और चले गए। घायल परिवार पहले चौकी फिर थाने पहुंचा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई बल्कि उन पर ही झूठे आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद शनिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई। काकादेव थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि झूठे आरोप लगाए हैं। स्कूटर लड़ने का विवाद है। घटना भी रात साढ़े 11 बजे की है। तब तक पूजा हो चुकी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।