    SIR in UP: चार बीएलओ ने समय से पहले काम पूरा कर बनाया रिकॉर्ड, डीएम करेंगे सम्मानित

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। एसआईआर के कार्य को जहां अभी तक कुछ बीएलओ बोझ समझ कर कार्य कर रहे हैं। वहीं चार बीएलओ ने इसे रुचि से करते हुए समय से पूर्व डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब वे सम्मानित होंगे। इसकी घोषणा जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं की गई है ताकि दूसरे बीएलओ भी इसी तरह कार्य समय से पूर्व पूर्ण करने को तेजी दिखा सकें।

    जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा क्षेेत्र 34-स्वार के बूथ संख्या-135 पर बीएलओ विमला की डयूटी है। उन्होंने डिजिटाइजेशन कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह बूथ संख्या-138 पर बीएलओ राजेन्द्र कुमार ने एसआईआर का शत-प्रतिशत कार्य पूरा कर लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरक मिसाल कायम की है।

    विधानसभा क्षेत्र 36-बिलासपुर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बूथ संख्या-200 पिपलिया मिश्र पर सुनीता जैन आगंनवाड़ी कार्यकर्ता की डयूटी है। उनके बूथ पर कुल वोट 696 थे। उन्हें 696 फार्म प्राप्त हुए। इन सभी को आनलाइन कर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विधानसभा क्षेेत्र 35-चमरौआ के बूथ संख्या-52 पडपुरी कल्याणपुर निवासी शिक्षा मित्र परवेज खान द्वारा कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन बीएलओ द्वारा शत-प्रतिशत कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। उनको गुरुवार को सम्मानित किया जाएगा।

    एसआईआर अभियान में रामपुर अग्रसर, टीमवर्क से मिल रही उत्कृष्ट उपलब्धियां

    जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ संचालित है। मतदाता सूची के अद्यतन, सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन के प्रत्येक चरण में बीएलओ अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। घर-घर सर्वे, मृत,स्थानांतरित व डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान तथा पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही टीम भावना जनपद को नए मानक स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर रही है।

    यह बात जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एसआईआर कार्य की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि जिन बीएलओ द्वारा शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उनको गुरुवार को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कहा कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि मतदाता सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण अभियान है। इसलिए सभी कार्मिक निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य संपन्न करें। दावे व आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध हो, यही एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही अथवा उदासीनता को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    चुनाव की तर्ज पर बूथ स्थलों का अधिकारी कर रहे निरीक्षण

    विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण एसआईआर के कार्य में अधिकारी चुनाव की तर्ज पर ही बूथ् स्थलों पर पहुंचकर बीएओ से कार्य प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को एसडीएम सदर कुमार गौरव ने सिटी जूनियर हाई स्कूल परिसर स्थित बूथों पर पहुंचकर बीएलओ से एसआईआर के फार्मों की प्रगति के बारे में जानकारी की। इससे पूर्व उन्होंने पनवडिया समेत अन्य स्थलों पर पहुंच कर बीएलओ की समस्याओं की जानकारी की। साथ ही उनसे वितरित व जमा हुए फार्म की प्रगति पूछते हुए उन्हें तेजी के साथ बीएलओ ऐप पर फीड करने के निर्देश दिए।