'बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश', आजम पर बोले केशव- जो जैसा करेगा... वैसा भरेगा
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में सरदार पटेल की जयंती पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आजम खां पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। मौर्य ने आजम खां के जेल जाने पर कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने सभी से एसआईआर में हिस्सा लेने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, रामपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल, अखिलेश और आजम कंपकंपा रहे हैं। रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वह दोपहर एक बजे रामपुर पहुंचे।
आंबेडकर पार्क में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप मढ़ रहे हैं जबकि, ये काम तो कांग्रेस कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में सरदार बल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले जबकि, पंडित जवाहर लाल नेहरू को महज एक ही वोट मिला।
फिर भी पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन बैठे। वहीं, सन 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। लेकिन, वोट चोरी कर चुनाव जबरदस्ती जीता। जिस पर चुनाव लड़े प्रत्याशी राजनारायण ने उच्च न्यायालय तक मुकदमा लड़ा।
न्यायालय ने इस लोकसभा चुनाव को रद कर दिया तो इंदिरा गांधी ने आपात काल घोषित कर दिया। आजम खां के जेल जाने के सवाल पर कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर भी तंज कसा। इसके साथ ही सभी से एसआइआर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।
