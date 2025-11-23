'बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश', आजम पर बोले केशव- जो जैसा करेगा... वैसा भरेगा

जागरण संवाददाता, रामपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल, अखिलेश और आजम कंपकंपा रहे हैं। रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वह दोपहर एक बजे रामपुर पहुंचे।

आंबेडकर पार्क में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप मढ़ रहे हैं जबकि, ये काम तो कांग्रेस कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में सरदार बल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले जबकि, पंडित जवाहर लाल नेहरू को महज एक ही वोट मिला।