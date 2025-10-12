Language
    UP Board के विद्यार्थियों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक परीक्षा फॉर्म में कर सकेंगे संशोधन

    By Radhey Shyam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    यूपी बोर्ड 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के फॉर्म में सुधार का मौका है। छात्र 25 अक्टूबर तक upmsp.edu.in पर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। प्रधानाचार्य विषय, नाम, वर्तनी और रोल नंबर में गलतियाँ ठीक कर सकते हैं। जन्मतिथि और अन्य बड़े बदलावों के लिए 31 अक्टूबर तक डीआईओएस कार्यालय में संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

    UP Board के विद्यार्थियों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक परीक्षा फॉर्म में कर सकेंगे संशोधन


    संवाद सहयोगी, रामपुर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निराकरण के लिए 11 से 25 अक्तूबर को रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in खुली रहेगी। प्रधानाचार्य लॉगइन कर 10 वी-12वीं के परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों जैसे विषय/वर्ग, छात्र के नाम, माता/पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि तथा कक्षा-11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित कर सकते हैं।

    जन्मतिथि में संशोधन, छात्र/माता/पिता का पूर्ण नाम संशोधन एवं छात्र-छात्राओं के विवरण को नियमानुसार डिलीट / रिस्टोर के संशोधन संबंधी प्रकरण प्रधानाचार्य प्रपत्रों के साथ डीआईओएस कार्यालय में 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत कर दें।जिला विद्यालय निरीक्षक अंजलि अग्रवाल ने बताया कि किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यूपी बोर्ड बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव से 9012418147 व 0581-2576494 और मुख्यालय प्रयागराज के उप सचिव (प्रशासन) से 0532-2623820 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।