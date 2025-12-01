यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित 74 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, चार दिसंबर तक मांगी आपत्ति

जागरण संवाददाता, रामपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित 74 परीक्षा केंद्र की सूची जारी कर दी गई है। चयनित परीक्षा केंद्रों के बारे में यदि कोई आपत्ति व शिकायत हो तो संस्था ,विद्यालय के छात्र, अभिभावक व प्रधानाचार्य और प्रबंधक कारण व साक्ष्य सहित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर अपना आनलाइन आवेदन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर चार दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत कोई भी प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ये केंद्र हैं प्रस्तावित

जिला विद्यालय निरीक्षक अंजलि अग्रवाल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए जो केंद्र प्रस्तावित हैं। उनमें कन्या इंटर कालेज, खारी कुआं, सदर,रेशम प्यारी आदर्श बालिका इंटर कालेज मिलक,राजकीय कन्या इंटर कालेज शाहबाद,राजकीय मुर्तजा इंटर कालेज सदर, राजकीय जुल्फिकार इंटर कालेज सदर ,राजकीय इंटर कालेज, केमरी, राजकीय इंटर कालेज, स्वार,गांधी इंटर कालेज दडियाल,टांडा ,गांधी शताब्दी इंटर कालेज ईशानगर, राजकीय इंटर कालेज मानकपुर मंजरिया, टांडा, राजकीय कन्या इंटर कालेज स्वार, जनता इंटर कालेज पीपली मायक, टांडा ,शम्शी गर्ल्स इंटर कालेज,सदर , राजकीय इंटर कालेज , पटवाई, राजकीय कन्या इंटर कालेज, पटवाई,शिव इंटर कालेज, आगापुर सदर ,सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, मिलक ,बाल विद्या इंटर कालेज , महमूदपुर, रामपुर ,कलावती कन्या इंटर कालेज, धनेली उत्तरी मिलक, किशोर इंटर कालेज रायपुर बिलासपुर, एमडीवीएम इंटर कालेज, बिलासपुर,सनराईस इंटर कालेज, टांडा,रजा इंटर कालेज, चमरौआ, हसरत इंटर कालेज, खौद,सदर ,केशव इंटर कालेज, खरदिया, स्वार, सर सैय्यद इंटर कालेज, सैफनी,रीता पब्लिक इंटर कालेज, परम मिलक, रेनबो इंटर कालेज, चन्दुपुरा सीकमपुर,टांडा ,श्री गोविंद इंटर कालेज , सैफनी,डालचंद शर्मा इंटर कालेज, धुरियाई,आरपी सिंह इंटर कालेज, जाहिदपुर,शाहबाद, श्री नारायण सिंह इंटर कालेज, मुस्तफाबाद, स्वार, एसपीएस इंटर कालेज, रूपपुर, शाहबाद, राजकीय उमा विद्यालय, शाहपुर देव, शाहबाद, राजकीय उ०मा०विद्यालय, चमरौआ,मुस्लिम इंटर कालेज, खरसौल, शाहबाद,विद्या इंटर कालेज, सिमरा मोड, मिलक, ग्लोबल इंटर कालेज , नारायणपुर टांडा, मनु इंटर कालेज , मधुपुरा, स्वार, सर सैय्यद इंटर कालेज, टांडा, आरएसएम इंटर कालेज, चन्दुपुरा सीकमपुर,राजकीय इंटर कालेज, धमौरा,राजकीय इंटर कालेज , मनुनगर बिलासपुर, राजकीय इंटर कालेज, टांडा बादली, किशोर मैमोरियल इण्टर कालेज, बौनिया भाट, मिलक, बिहारी लाल इंटर कालेज, खंडिया सैदनगर, जनहित कमला ईडन गार्डन इंटर कालेज, शाहबाद,प्रधान इंटर कालेज, लाडपुर बीबी, उदमावाला टांडा,अल्पसंख्यक न्यू ग्रीन गार्डन इंटर कालेज, सीगंनखेडा, राजकीय इंटर कालेज, काशीपुर, राजकीय इंटर कालेज, सैजनी नानकार, राजकीय इंटर कालेज , रेवडीकला, शाहबाद, पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज, ककरौआ, राजकीय इंटर कालेज , मनकरा, राजकीय इंटर कालेज, हुसैनगंज शाहबाद, राजकीय इंटर कालेज , मोहम्मदपुर शुमाली, सैदनगर, राजकीय इंटर कालेज, पिपलिया मिश्र, बिलासपुर शामिल हैं।