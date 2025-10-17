Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhanteras 2025: धनतेरस पर चमका दो पहिया वाहन बाजार, वाहनों की बिक्री में जबर्दस्त उछाल

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    धनतेरस से पहले दोपहिया वाहन बाजार में रौनक लौट आई है। जीएसटी दरों में कमी के कारण वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। लगभग तीन हजार बाइक और स्कूटर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ग्राहक शोरूम में जाकर बुकिंग करा रहे हैं। व्यापारियों को इस बार धनतेरस और दिवाली पर बंपर बिक्री की उम्मीद है। जीएसटी घटने से ग्राहकों को काफी फायदा हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रामपुर। धनतेरस से पहले दोपहिया वाहन बाजार चमक गया है। धनतेरस पर करीब तीन हजार बाइक, स्कूटी और इलैक्ट्रानिक स्कूटी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। शोरूम पर जाकर ग्राहक एडवांस बुकिंग करा रहे हैं।
    केंद्र सरकार ने पिछले माह जीएसटी की दरों की कमी की थी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा। नई दरें लागू होने से बाजार में रौनक लौट आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीएसटी कम होने की घोषणा का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। 22 सितंबर से जीएसटी में छूट की घोषणा होते ही पहले दिन ही बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई शोरूम पर तो हालात ऐसे बने जैसे धनतेरस का दिन हो। ग्राहकों ने कपड़े, इलेक्ट्रानिक्स से लेकर गहनों और वाहनों तक जमकर खरीदारी की। वाहन एजेंसियों के मालिकों का कहना है कि इस बार धन तेरस और दिवाली पर पिछले वर्षों की तुलना में बंपर रहने वाला है।

    जीएसटी घटने से खासकर दोपहिया वाहनों, कार तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। अब तक जो लोग बजट की वजह से वाहन खरीदने से कतरा रहे थे, वे भी बाजार पहुंचकर अपनी पसंद के दोपहिया बुक कर रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है, कि धनतेरस और दीपावली पर ऐतिहासिक बिक्री होगी। हालत यह है कि एजेंसी मालिक धनतेरस के दिन डिलीबरी देने से मना कर रहे हैं।

    हमारे पास ट्रैक्टर तथा बाइक दोनों की एजेंसी है। धनतेरस के लिए पहले ही दो हजार बाइक और स्कूटी बुक हो चुकी हैं। साथ ही धनतेरस के दिन 50 से ज्यादा ट्रैक्टर बुक हो चुके हैं। पिछले धनतेरस के मुकाबले इस बार दो गुनी बिक्री हो रही है।
    निर्मल सिंह, आरएन मोटर्स

    धनतेरस के दिन 40 बाइक की एडबांस बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस से पहले दिन 25 बाइक की डिलीबरी की जा चुकी है। सरकार का यह निर्णय वाकई तारीफ योग्य है। इससे ग्राहकों को लाभ मिलेगा।
    तुषार मंगलमय, प्रिशा आटो वर्ल्ड

    धतेरस त्योहार के लिए कंपनी ने अनेक आफर निकाले हुए हैं, धनतेरस पर 150 स्कूटी की बुंकिंग हो चुकी है। शुक्रवार को भी पूरे दिन बुकिंग होती रही। जीएसटी के बदलाव से छोटे तथा बड़े प्रत्येक व्यापारी को लाभ मिल रहा है।
    मनोज गोयल, कृष्णा सुजुकी

    जीएसटी का निर्णय ग्राहकों के लिए वरदान साबित हुआ है। धनतेरस से पहले ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वार में उनके शोरूम पर 50 से ज्यादा बाइक की धनतेरस के दिन के लिए एडबांस बुकिंग हो चुकी है।
    विभम सक्सेना, व्याख्या आटो वर्ल्ड स्वार