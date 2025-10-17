Dhanteras 2025: धनतेरस पर चमका दो पहिया वाहन बाजार, वाहनों की बिक्री में जबर्दस्त उछाल

संवाद सहयोगी, रामपुर। धनतेरस से पहले दोपहिया वाहन बाजार चमक गया है। धनतेरस पर करीब तीन हजार बाइक, स्कूटी और इलैक्ट्रानिक स्कूटी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। शोरूम पर जाकर ग्राहक एडवांस बुकिंग करा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले माह जीएसटी की दरों की कमी की थी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा। नई दरें लागू होने से बाजार में रौनक लौट आई है।

जीएसटी कम होने की घोषणा का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। 22 सितंबर से जीएसटी में छूट की घोषणा होते ही पहले दिन ही बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई शोरूम पर तो हालात ऐसे बने जैसे धनतेरस का दिन हो। ग्राहकों ने कपड़े, इलेक्ट्रानिक्स से लेकर गहनों और वाहनों तक जमकर खरीदारी की। वाहन एजेंसियों के मालिकों का कहना है कि इस बार धन तेरस और दिवाली पर पिछले वर्षों की तुलना में बंपर रहने वाला है।

जीएसटी घटने से खासकर दोपहिया वाहनों, कार तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। अब तक जो लोग बजट की वजह से वाहन खरीदने से कतरा रहे थे, वे भी बाजार पहुंचकर अपनी पसंद के दोपहिया बुक कर रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है, कि धनतेरस और दीपावली पर ऐतिहासिक बिक्री होगी। हालत यह है कि एजेंसी मालिक धनतेरस के दिन डिलीबरी देने से मना कर रहे हैं।

हमारे पास ट्रैक्टर तथा बाइक दोनों की एजेंसी है। धनतेरस के लिए पहले ही दो हजार बाइक और स्कूटी बुक हो चुकी हैं। साथ ही धनतेरस के दिन 50 से ज्यादा ट्रैक्टर बुक हो चुके हैं। पिछले धनतेरस के मुकाबले इस बार दो गुनी बिक्री हो रही है।

निर्मल सिंह, आरएन मोटर्स

धनतेरस के दिन 40 बाइक की एडबांस बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस से पहले दिन 25 बाइक की डिलीबरी की जा चुकी है। सरकार का यह निर्णय वाकई तारीफ योग्य है। इससे ग्राहकों को लाभ मिलेगा।

तुषार मंगलमय, प्रिशा आटो वर्ल्ड

धतेरस त्योहार के लिए कंपनी ने अनेक आफर निकाले हुए हैं, धनतेरस पर 150 स्कूटी की बुंकिंग हो चुकी है। शुक्रवार को भी पूरे दिन बुकिंग होती रही। जीएसटी के बदलाव से छोटे तथा बड़े प्रत्येक व्यापारी को लाभ मिल रहा है।

मनोज गोयल, कृष्णा सुजुकी