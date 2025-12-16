Language
    ट्रक ड्राइवर हत्याकांड में एक महीने बाद भी पुल‍िस के हाथ खाली, हत्यारों की नहीं हो सकी गिरफ्तार

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    पुलिस रामनगर निवासी ट्रक ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा करने में नाकाम रही है। हत्याकांड को एक महीने से अधिक का समय बीत गया। लेकिन पुलिस के हाथ हत्यारों ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मिलक। पुलिस रामनगर निवासी ट्रक ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा करने में नाकाम रही है। हत्याकांड को एक महीने से अधिक का समय बीत गया। लेकिन पुलिस के हाथ हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। मृतक उसके स्वजन और संदिग्धों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए थे। जिसके बाद भी पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने जल्द ही हत्यारोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया था।

    ट्रक ड्राइवर सूरज गंगवार का शव सात नवंबर की सुबह रामनगर से बेगमाबाद जाने वाले कच्चे रास्ते किनारे खेत में मिला था। उसका सर किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। जिससे उसके सर के टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गए थे। उसके पिता कड़ेराम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी रंजिश गांव में रहने वाली सौतेली बहन रेखा से चल रही थी। उनके पुत्र सूरज की हत्या भांजे वीरेंद्र, हरप्रकाश और कृष्ण पाल ने की है। पुलिस ने तीनों सगे भाइयों के खिलाफ हत्या आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।

    मृतक ट्रक ड्राइवर की पत्नी शबनम ने बताया था कि जमीन को लेकर आरोपितों के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। वर्ष 2014 में हत्या आरोपितों ने जमीनी विवाद को लेकर उसकी सास सुनीता को गोली मार दी थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उपचार के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। जमीन को लेकर हत्या आरोपितों से कोर्ट में केस चल रहा है। पूर्व में आरोपितों ने कोर्ट केस और जमीन को लेकर चल रही रंजिश के कारण घर में घुसकर गलियां देते हुए मारपीट की थी।

    पुलिस ने मृतक के पिता और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। लेकिन पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ट्रक ड्राइवर की हत्या को जमीनी रंजिश के कारण होना मानकर पुलिस ने मृतक के मोबाइल के साथ गांव के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाए थे। एक महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारे के करीब भी नहीं पहुंच सकी। कोतवाल पुष्कर सिंह ने बताया कि हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। पुलिस जल्द ही ट्रक ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा कर देगी।